VIDEO – Gracias a la inteligencia artificial: así surgió el cover de My Immortal de Ke Personajes

El vocalista se sinceró sobre cómo nació la idea de crear esta aplaudida re versión de la conocida canción de Evanescence.

La banda argentina Ke Personajes sorprendió a todos al lanzar un cover de My Immortal, la reconocida canción de la banda estadounidense Evanescence.

En esta inesperada versión en español, el vocalista Emanuel Noir, vestido con traje, interpreta el tema acompañado por el piano de Joel Brem y la guitarra de Enzo Segovia, ambos miembros de la agrupación.

Con este lanzamiento, Ke Personajes presenta una de las reversiones más significativas de su carrera, rindiendo homenaje a la mítica banda de rock estadounidense. Este videoclip se aleja completamente de su estilo habitual, mostrándolos en una faceta más íntima y reflexiva, diferente a lo que sus seguidores están acostumbrados a escuchar.

El origen del cover de My Immortal de Ke Personajes

En una entrevista compartida a través de sus redes sociales, Emanuel Noir reveló cómo nació la idea de re versionar My Immortal.

“Apareció por inteligencia artificial en YouTube. Cuando la escuché no podía creerlo. Y la escuché 800 veces. No para aprenderla. Me estaba auto cantando esa canción” confesó el cantante.

Al ver esta versión con IA, el artista se animó a hacerla realidad: “En un momento dije, yo esta canción la puedo cantar 10 veces mejor”.

“Me estaba desahogando en ese momento. Estoy aprendiendo el valor de apreciar y de cuidar las cosas que se pueden llegar a ir. Hoy a mí me va a servir para dar esas mismas palmas a las personas que escuchan esta canción”, sostuvo

Para finalizar, Emanuel aseguró que tuvo cuidado “de no destruirla y de realmente mostrar la esencia porque muchos la hemos escuchado en inglés y no muchos hasta el día de hoy seguramente saben lo que esta canción significa en castellano”.