VIDEO – Ke Personajes: difunden nuevos registros de la pelea de Emanuel Noir

27 de Diciembre de 2023

El polémico cantante del grupo de cumbia argentino Ke Personajes, Emanuel Noir, atraviesa un complicado momento en su vida personal luego de estar envuelto en dos peleas callejeras y un accidente de tránsito.

Durante el día de hoy, se dio a conocer un nuevo registro de la violenta pelea callejera que protagonizó Emanuel Noir, líder del grupo de cumbia Ke Personajes, en las afueras de un bar en Recoleta, Buenos Aires.

Sin lugar a dudas, el argentino está atravesando un capítulo complicado en su vida personal, pues en las últimas semanas se ha visto envuelto en dos peleas callejeras y un accidente de tránsito, despertando la preocupación en sus miles de fans.

Nuevos registros de la pelea de Emanuel Noir

Este altercado callejero ocurrió hace dos semanas en las afueras de un bar en el conocido barrio Recoleta, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, las imágenes fueron reveladas ayer por el medio argentino Mañanisíma y ampliamente difundidas en redes sociales.

En el video, se puede ver a Emanuel Noir golpeando ferozmente a un hombre debido a que, según informó el medio argentino Todo Noticias, se habría acercado al cantante junto a otras personas para sacarle fotos y grabarlo con sus teléfonos. La violenta pelea terminó cuando algunas personas tomaron al cantante de 34 años y se lo llevaron del lugar.

Este violento episodio ocurrió antes de la escandalosa pelea callejera en la que se involucró el intérprete, convirtiéndose en noticia el pasado domingo 17 de diciembre. Dicha confrontación tuvo lugar en su ciudad natal, Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, y resultó en el arresto del cantante de Ke Personajes.

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, fue detenido luego de protagonizar una pelea en Concepción del Uruguay, Entre Ríos pic.twitter.com/NNK3gcPQ7r — Marito 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@MaritoConti) December 17, 2023

Además de estos hechos, recientemente el cantante estuvo involucrado en un grave accidente de tránsito luego de volcarse en su cuatrimoto durante la víspera de Navidad. Luego del suceso, el cantante apareció en sus redes sociales usando un cabestrillo junto con la frase “Feliz Navidad para todos. Es un constante aprendizaje esta chimba… Una más para el cuaderno”.

A raíz de estas polémicas, entre sus fans ha crecido la preocupación por el cantante, quienes han llenado sus posts de Instagram con mensajes incitándolo a buscar ayuda.

Ajeno a las críticas, Emanuel Noir compartió una larga reflexión en sus historias de Instagram asegurando que saldrá adelante.

“Si no nos aferramos a Dios en nuestra aflicción, nuestra decadencia o problemas, a quién recurriremos para salir. Si es él quien con amor no nos juzga, ni mira con mal ojo. Él sabe y ve el corazón. Nada más aprendamos a entender a quien padece, porque si algo sé, todos tenemos un yugo en mayor o menor medida. Y como me enseñó la vida, voy a salir adelante”, dijo en sus historias de Instagram.