Ke Personajes: Emanuel Noir protagoniza grave accidente

26 de Diciembre de 2023

Tras verse envuelto en dos escándalos por peleas callejeras, Emanuel Noir, líder del grupo Ke Personajes, se accidentó en un vehículo durante la madrugada de Navidad.

El cantante Emanuel Noir sigue siendo protagonista de escándalos y preocupando a sus seguidores en redes sociales. Después de haber estado involucrado en dos peleas callejeras, y ser detenido por la policía argentina en una de ellas, se informó que Noir se vio envuelto en un accidente de tránsito durante la víspera de Navidad.

Según informaron medios locales trasandinos, el líder de la banda de cumbia Ke Personajes volcó el vehículo en el que conducía durante la madrugada del domingo 24 de diciembre en la ciudad Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

“Fue cerca de las 4:00 horas, (entre las calles) 9 de Julio y Tibiletti donde acudió personal policial alertado por testigos, que avisaron que un hombre había volcado con el cuatriciclo en el cual se conducía, quedando tirado en la cinta asfáltica”, aseguró el periodista argentino Pablo Layús en su portal informativo.

Emanuel Noir vuelca su vehículo en grave accidente de tránsito

Según los detalles de los medios argentinos, luego del grave accidente el cantante Emanuel Noir fue asistido por personal médico y trasladado hasta el Hospital Justo José de Urquiza. De acuerdo a los testigos del hecho, Noir se encontraba acompañado de su hermano y otras personas al momento del choque.

Luego del accidente, el intérprete de cumbia usó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus fans. En la foto publicada en sus historias de Instagram, se puede ver a Noir usando un cabestrillo junto con la frase “Feliz Navidad para todos. Es un constante aprendizaje esta chimba… Una más para el cuaderno”.

Los escándalos del cantante

Este hecho se suma a la seguidilla de desafortunados incidentes que ha protagonizado el cantante de los hits “Ojitos Rojos” y “Un Finde” durante este último tiempo. A través de redes sociales, se viralizaron las imágenes de los dos violentos enfrentamientos callejeros de Noir, el primero afuera de un gimnasio y el más reciente en el barrio Recoleta, ciudad de Buenos Aires.

Estos hechos han alertado a sus miles de fans quienes han comenzado a especular que el cantante necesita ayuda profesional, sin embargo, el líder de Ke Personajes ha hecho caso omiso a los mensajes de sus seguidores.

“El Ema al que ama cuando tiene gestos solidarios y ponderan como el mejor, también llora en una camilla al saber que si pego soy un creído y si me pegan, me lo merezco”, comenzó reflexionando el cantante en sus historias de Instagram, añadiendo que “tendría que ser como casi todos los famosos, creído y agrandado. Pero dios me bendice, ajeno a mis errores, para ser una bendición cuando el que espera verme caer solo se alimenta y sigue cayendo solo”, finalizó.