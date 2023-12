¿Quién es Emmanuel Noir? Vocalista de Ke Personajes detenido tras pelea callejera

17 de Diciembre de 2023

El cantante principal de la banda de cumbia Ke Personajes, Emmanuel Noir, fue detenido tras protagonizar una pelea callejera en Argentina.

El vocalista de la popular banda de cumbia argentina Ke Personajes, Emmanuel Noir, fue detenido tras verse involucrado en una fuerte riña callejera. El video se viralizó a través de redes sociales y terminó con el intérprete de los hits Un Finde y Oye mujer en el suelo.

La pelea callejera ocurrió ayer sábado cercanas las 20:00 horas en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. De acuerdo a la información preliminar, el artista se habría bajado de un vehículo para enfrentarse a otro hombre con una manopla; sin embargo, el sujeto se defendió. Las imágenes difundidas por las redes muestran a Noir tirado en el piso sin poder ponerse de pie.

¿Quién es Emmanuel Noir?

La banda de cumbia trasandina Ke Personajes es una de las más escuchadas en Argentina y ha ganado cada vez más popularidad en muchas partes del mundo. En Spotify, el cuarteto liderado por Emmanuel Noir tiene más de 11 millones de oyentes mensuales.

El vocalista de este conjunto musical, Emmanuel Noir, ha hecho noticia recientemente tras verse envuelto en una violenta riña callejera .

De momento se desconocen las razones de la pelea que terminó con el ex albañil de 32 años visiblemente herido. Sin embargo, en uno de los videos difundidos, la mujer que acompañaba al sujeto golpeado por el artista aseguró que este se habría bajado con una manopla para pegarle.

Por su parte, Emmanuel Noir aseguró en sus redes sociales que la riña comenzó debido a que él defendió a una mujer que estaba siendo agredida por el sujeto.

“Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarte el respeto, ni a mí o a una mujer, menos pegarle. Por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer“, dijo en sus redes sociales.

Tal y como se ve en los videos, y según información entregada por la revista argentina Gente, Emmanuel Noir fue detenido, sin embargo, este domingo compartió en sus historias de Instagram una foto en su casa.

“¿Todo el mundo es perfecto y los únicos errores son los míos?”, escribió el artista en sus redes sociales.

Por lo pronto, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29 está investigando el caso para esclarecer los hechos y determinar sanciones para los involucrados en la pelea.