VIDEO – “Me faltó el aire”: Negro Piñera recuerda el momento en que recibió el diagnóstico de leucemia

Actualizado el 20 de Diciembre de 2024

El artista conversó con el Mucho Gusto este viernes, donde reiteró que se encuentra tranquilo y pleno.

Un día después de que Miguel Negro Piñera confirmara que padece leucemia aguda y que le quedan seis meses de vida, la mañana de este viernes 20 de diciembre conversó con el Mucho Gusto, donde recordó el momento en que le entregaron el diagnóstico.

El cantante comentó que estaba viajando por el país, precisamente, con un tributo a su hermano, el fallecido ex presidente Sebastián Piñera. Eso, hasta que una noche, en el casino de Puerto Varas, le faltó el aire, algo que nunca le había pasado antes.

“Estaba actuando por todo Chile (…) donde le hago un tributo a Sebastián y eso me afectó mucho, y de repente cantando en el casino de Puerto Varas, arriba del escenario, me faltó el aire“, relató. Seguido a eso, continuó, “de repente dije qué raro. Pedí una silla, que nunca había pedido una silla en el escenario, y me senté y seguí cantando con mi banda”.

Piñera llegó al punto, contó entre risas, que tuvo que pedirle un vaso de agua a su asistente, algo que “me sorprendió mucho”. Por lo mismo, agregó, “ahí me di cuenta de que algo pasaba“.

Por lo mismo, a la mañana siguiente se dirigió al médico. “Me hicieron un examen a la médula y la doctora al ratito me dijo: Negro, esto es leucemia aguda, te doy unos seis meses, con tratamiento puede ser un año“.

Pese al diagnóstico de leucemia, Negro Piñera aseguró que “me lo he tomado bien, me siento tranquilo, me siento pleno, soy un agradecido de la vida, de Dios, de mi familia y de mis amigos, de todo lo que he vivido”