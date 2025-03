VIDEO – Así fue la despedida de José Antonio Neme de Mucho Gusto

Actualizado el 6 de Marzo de 2025

El conocido periodista se despidió este jueves del matinal y pronto asumirá otro rol en el canal.

Después diez años trabajando en Mucho Gusto, José Antonio Neme dijo adiós a sus funciones en el matinal con una despedida que estuvo cargada de graciosos momentos.

Este jueves fue su último día como conductor, instancia en la que recibió emotivas palabras de sus compañeros. Además, recibió regalos y un video que recopilaba sus mejores momentos en pantalla.

Así fue la despedida de José Antonio Neme de Mucho Gusto

“Este es el último día de nuestro José querido acá en el Mucho Gusto, tenemos unas sorpresitas para ti (…) Vienen cosas tan lindas para ti y para este programa”, comenzó diciendo Karen Doggenweiler.

“Termina una era en este programa, se acaba un ciclo”, comentó Neme, mientras de fondo se escuchaba la canción Amigos de Enanitos Verdes.

Al escuchar la frase “que un amigo es una luz”, el periodista interrumpió a la producción del programa, y pidió: “No me pongan esas, yo no quiero que me hagan una despedida llorona y después traigan un ramo de flores y todas esas cosas. Hagamos un programa entretenido”.

“Uno va a estar acá y de repente me invitarán y yo los invitaré, pero aquí no se ha muerto nadie”, agregó, pidiendo que le quitaran emotividad al momento.

El equipo luego mostró un divertido video con los mejores momentos de Neme en pantalla, y más tarde le entregaron algunos presentes como un cuadro con muchos recuerdos donde recordó el collage a Miguel Bosé en el Festival de Viña y una torta.

Finalmente, Neme le dedicó un mensaje a su sucesor, Rodrigo Sepúlveda: “Le deseo el máximo de la suerte a Sepu, espero que sea tan feliz como yo acá. Sin duda tú (Karen) le vas a hacer la pega muy fácil, así que no tengo duda con eso”, afirmó.

A partir del próximo 10 de marzo, según dio a conocer Mega a través de un comunicado, Neme asumirá la conducción de Meganoticias Prime.