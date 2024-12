Negro Piñera: “Tengo seis meses para despedirme de mis amigos, de mi Chile querido”

20 de Diciembre de 2024

"Mi hermanito me va a cuidar allá arriba, voy a llevar la guitarra, vamos a hacer una fiesta arriba o abajo, puede ser en el infierno también”, bromeó el músico.

Compartir

Durante la jornada se conoció que Miguel Negro Piñera enfrenta una compleja situación de salud, tras confirmar que padece de leucemia aguda y que los médicos le dieron seis meses de vida.

En medio de este panorama, que hizo que este jueves fuera internado de urgencia en un centro médico del sector oriente de Santiago, el músico conversó con Que te Lo Digo de Zona Latina, donde profundizó sobre su presente tras conocer su diagnóstico.

“Arriba los corazones, yo ya he vivido más de siete vidas. Ya está. Yo estoy la raja, si los que quedan mal son los parientes, los amigos. Yo estoy bien”, indicó el mítico Negro.

En esta línea, el cantante relató que “esto ya me lo habían contado hace tiempo, no había querido contarlo. Se filtró de la clínica, como es mucha la gente que sabe, entre enfermeras, ayudantes, asesores, se filtró. No quería contarlo, no quería hablar, la verdad. Quería estar solito, tranquilito, pero ya llegó un momento en que ya no hallaba cómo taparlo”.

El Negro Piñera dejó en claro que “estoy agradecido de Dios, de la vida, agradecido de todo mi Chile lindo y querido, porque la verdad es que tuve la oportunidad de, por lo menos, enterrar a mi hermano querido, que ahora se cumple un año (de su muerte)”.

“¿Así que, qué más? Ahora tengo seis meses más para despedirme de mis amigos, de mi Chile lindo y querido. Voy a seguir cantando, estoy con el ánimo arriba, así que arriba los corazones, no tengan pena”, puntualizó.

Sobre su enfermedad, Piñera sostuvo que “yo creo que esto es algo que, obvio, algo influyó la muerte de mi hermano, porque me dolió mucho y fue muy duro. Me fue afectando (…) Mi hermanito me va a cuidar allá arriba, voy a llevar la guitarra, vamos a hacer una fiesta arriba o abajo, puede ser en el infierno también”.