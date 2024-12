“Me mandó a decir…”: el mensaje que le envió Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz por la celebración de su cumpleaños

23 de Diciembre de 2024

La panelista de farándula reveló que esperaba que su ex esposo la acompañara durante la celebración, en la que estuvieron presentes varios rostros del espectáculo.

Este fin de semana, Daniela Aránguiz celebró su cumpleaños número 39 con una gran fiesta en la que estuvo acompañada por conocidos rostros del espectáculo nacional.

Sin embargo, confesó sentirse un poco culpable por celebrar mientras su ex esposo, Jorge Valdivia, se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Rancagua, tras ser formalizado por dos denuncias de violación en su contra.

Pese a esta situación, el ex futbolista no se quedó atrás y le envió un mensaje a su ex pareja, felicitándola por su fiesta de cumpleaños, que se celebró varios días después de su fecha original, el 4 de diciembre.

El mensaje de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz por la celebración de su cumpleaños

En conversación con Página 7, Daniela Aránguiz se sinceró y reveló que recibió un mensaje de Valdivia: “Estoy muy, muy feliz. Me sentí un poquito culpable por lo que está pasando mi ex marido, pero tuve la oportunidad de que mandó a decir que lo pasara bien, que me lo merecía, que sus hijos y yo disfrutáramos”.

Dentro de sus declaraciones, la ex Mekano expuso que tuvo que posponer la celebración de su cumpleaños en dos ocasiones, ya que la idea era festejar antes de su fecha de nacimiento.

“Este cumpleaños lo tenía hace mucho tiempo programado. Ya lo había corrido dos veces. Primero era para el 23 de noviembre, después 4 de diciembre, que es mi cumpleaños real, y ya esta era la última fecha”, comentó Aránguiz, explicando las modificaciones debido a las polémicas y contingencia que envolvía a El Mago.

Finalmente, la panelista de farándula sorprendió manifestando: “Pensé que él me iba a acompañar en este momento, pero lamentablemente las cosas no son así”.

La celebración incluyó a conocidos famosos del espectáculo como Pamela Díaz, Jordi Castell, Helhue Sukni, Paty Maldonado, Michael Roldán, Hugo Valencia y Manu González, entre otros.

Además, también estuvieron presentes algunos de sus ex compañeros de reality, como la Chama, Jhonatan Mujica, Uriel Romero conocido como Futuro, y Guarén.