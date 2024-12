VIDEO – “De personas estúpidas, comentarios estúpidos”: las respuestas de Daniela Aránguiz y Michael Roldán contra Rayén Araya

18 de Diciembre de 2024

Los panelistas fueron críticos con la periodista, quien el lunes se refirió a las declaraciones de la ex Mekano, quien la trató de "estúpida".

El conflicto entre Rayen Araya y Daniela Aránguiz no para de escalar, luego que la presentadora de televisión respondiera a las declaraciones de la ex Mekano, quien la trató de “estúpida” tras ser acusada de ser la mente detrás de las denuncias contra Jorge Valdivia.

En el último capítulo de Sígueme de TV+, Michael Roldán no dudó en dar su postura y fue muy crítico con las declaraciones de Araya durante su participación en el programa ¡Hay que Decirlo!.

El lunes, al ser consultada por lo que dijo Aránguiz, la periodista indicó que “cuando las personas están en una situación compleja, como justamente lo que hemos venido hablando de la diputada Orsini, las emociones se exacerban y yo creo que es comprensible frente a una situación donde uno lo está pasando mal, eventualmente tenga dichos o lo que fuera”.

“Me parece que es súper esperable que haya reacciones intensas, lo hemos venido analizando no solamente en este capítulo, en el anterior también”, añadió.

Daniela Aránguiz y Michael Roldán contra Rayén Araya

El tema surgió cuando el panel del espacio de farándula abordaba el actual y delicado situación de salud de la diputada Maite Orsini, momento en el que se reabrió la polémica que se originó a raíz del Caso Valdivia.

Sobre este punto, Michael Roldán quiso tomarse un momento para manifestar que “la vuelta a veces es súper potente. A mí me pasa que, a diferencia de otros panelistas de televisión, no tengo ningún problema en pedir disculpas cuando me equivoco. Porque me he dado cuenta que el pedir disculpas es un bien escaso en este medio”.

“Lo digo por las declaraciones de Rayén Araya ayer. Me sorprendió la soberbia con la que le respondió a la Dani. Pero es un tema mío”, indicó.

Instantes más tarde, recalcó su asombro por la actitud que tomó la actual participante de Top Chef VIP: “Me sorprendió ayer la respuesta a Daniela, como diciendo bueno, hay que entender que ella lo está pasando mal y puede decir esas cosas… OK. Cero autocrítica”.

Fue entonces que Daniela Aránguiz tomó la palabra para dedicarle una breve pero contundente frase a Rayén Araya: “De personas estúpidas, comentarios estúpidos”.

Para cerrar, Roldán fue enfático en que no hay nada de malo en cometer errores, pero afirmó que “cuando uno se equivoca o a otra persona le afectan tus declaraciones, pedir perdón no te hace menos profesional y menos persona”.