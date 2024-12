VIDEO – “Te voy a tumbar”: la tensa pelea entre Josué y Raimundo en Palabra de Honor que casi llega a los golpes

24 de Diciembre de 2024

El conflicto entre los competidores se originó por la relación de ambos con Gala Caldirola.

Compartir

El último capítulo de Palabra de Honor vivió una fuerte pelea durante la Corte Marcial, cuando Josué Bernal y Raimundo Cerda pasaron de un tenso diálogo a casi llegar a las manos.

El conflicto comenzó cuando el participante español se refirió a su actual relación con Gala Caldirola, asegurando que el vínculo entre ella y el ex Gran Hermano, tras su paso por ¿Ganar o Servir?, ya no existía.

Sin embargo, la situación se intensificó cuando el competidor chileno le ordenó que se sentara, una exigencia que desató el enojo de Bernal.

La intensa pelea entre Josué y Raimundo en Palabra de Honor

En el episodio emitido por Canal 13 la noche de este lunes, se pudo ver una confrontacional nominación entre Josué y Raimundo.

“Dijiste que donde fuego hubo cenizas quedan, pero a mí la limpieza se me da bien, así que las cenizas las puedo barrer rápido”, le manifestó al joven.

“Como dije antes, donde hubo fuego cenizas quedan, y no vas a barrer nada, porque ese fuego no se apaga nunca, para que sepas”, le respondió Cerda al participante español.

Junto a esto, el ex Gran Hermano le agregó que era “alguien indefenso, falto de personalidad, tibio, cabizbajo, que no habla y se nota tu inseguridad, pero no estoy compitiendo contigo, la competencia ya la gané”.

“Ya vas a ver mi inseguridad. Yo soy un hombre de acción, no de palabras, ya lo verás. No tengo que darte explicaciones”, replicó Josué.

Instantes más tarde, Raimundo sin ánimo de terminar con la pelea mandó a sentarse al recluta, momento en el que casi llegan a los golpes.

“Tú no me das ni una p… orden. Conmigo no vengas con esas, a ver si no te voy a tumbar. Eres un chulo de m…”, le contestó Bernal, mientras era retenido por sus compañeros.