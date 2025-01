VIDEO – “Escuché de fuentes muy cercanas…”: la grave acusación de Fanny en contra de Faloon en Palabra de Honor

27 de Enero de 2025

Fue en medio de una actividad donde la ganadora de Mundos Opuestos 2 hizo sus declaraciones, provocando varias reacciones entre sus compañeros.

Compartir

En el capítulo de este domingo de Palabra de Honor, una dinámica entre los reclutas dio paso para que Fanny Cuevas lanzará una grave acusación en contra de Faloon Larraguibel.

La ganadora de Mundos Opuestos 2 calificó de “agresiva” a la ex Yingo. “Eres la única persona de aquí con la que no he compartido nada, y la vi muy agresiva en el reality anterior. Eres una persona que anda haciendo muecas, no saluda, eres manipuladora con tu grupo, no los dejas hablar conmigo. Jamás sería amiga de una persona como tú. No eres amable, tu actitud es súper agresiva”, le argumentó Cuevas.

Cuando Larraguibel le contestó que tiene errado el concepto de agresividad, su rival contraatacó haciéndole una grave acusación. “Antes de entrar acá escuché de fuentes muy cercanas que tú también fuiste violenta con tu marido“, le dijo.

Karla Constant le pidió a Cuevas que no incluya en su argumento cosas de afuera. “Salió en todos los programas de farándula, así que estoy en todo mi derecho de opinar“, se defendió.

Fanny aseguró que habló con Jean Paul Pineda

Las palabras de Fanny hacia Faloon causaron polémica en Palabra de Honor, generando diversas reacciones entre los reclutas.

Por ejemplo, Reina de Chile le espetó a la chica reality que “llegaste con un discurso de sororidad y arriba las mujeres, y lo que vimos aquí es lo menos sororo“.

Más tarde, Félix Soumastre comentó que no concuerda con lo que Cuevas dijo. “Se le arrancó la tortuga literal a la Fanny, yo se lo voy a decir. Se viene con discurso pro mujer y defendió al ex de la Faloon“, criticó.

Fernanda Figueroa también se acercó a Fanny para amonestarla por lo que dijo. “Entendí tu punto, pero dijiste algo de afuera y con eso la sigues victimizando. Si quieres hablarle de eso hazlo con ella a solas, porque en público tiene ese respaldo atrás, y la pobrecita termina siendo ella, que de pobrecita no tiene nada”, le propuso.

Al respecto, Fanny aseguró que antes de ingresar a Palabra de Honor habló con el ex esposo de Faloon, Jean Paul Pineda, para escuchar su versión. “Es cierto lo que dije, el ex de ella me contactó para hablar y descargarse. No estoy mintiendo”, sostuvo.