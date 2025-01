VIDEO – Los motivos que llevaron a que Rubí fuera expulsada de Palabra de Honor

23 de Enero de 2025

Una seguidilla de hechos colmarán la paciencia de la comandante y de varios de sus compañeros.

La edición de este jueves de Palabra de Honor estará marcada por la grave sanción que le aplicó la comandante Pía Arratia en contra de Rubí Galusky, quien será expulsada.

De esta manera, abandonará el reformatorio por segunda vez, luego de que se convirtiera en la primera participante en ser eliminada.

La determinación en contra de Galuski ocurrió luego de varias escenas que protagonizó: la pelea con Faloon Larraguibel, luego de que se le perdiera sus votas.

A eso se sumó a que mientras estaban todos formados, Rubí desobedeció a la comandante para ir a buscar agua y se le advirtió lo que ocurriría. Esto provocó que tanto ella como sus compañeros quedaran sin desayuno, ganándose el desagrado y la molestia de todos.

Como si eso fuera poco, la hicieron cumplir con un castigo, acompañada por Rai, Josué y Natu. Fue con esta última que Galusky se enfadó y empezó a insultarla.

“Me tocó con la copia barata, envy. Es una metiche que me copia, envidiosa. Hay gente que no tiene ni un brillo, gorda, no te conoce nadie. Sólo eres la nana de la Faloon, por lo menos yo no soy empleada, brillo por mí misma”, le dijo, entre varios insultos a su cuerpo.

Todos estos momentos, provocarán que la propia comandante tome la decisión de que Rubí sea expulsada de Palabra de Honor.