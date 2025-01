VIDEO – “Se me salió…”: la lesión que casi puso en jaque la permanencia de Fanny Cuevas en Palabra de Honor

22 de Enero de 2025

La chica reality fue atendida por personal médico mientras lloraba por miedo a tener que dejar la competencia.

Compartir

Hacia el final de la edición de este martes de Palabra de Honor pudimos ver la lesión en la rodilla que sufrió Fanny Cuevas y que casi puso en duda su permanencia en el encierro.

Todo ocurrió cuando entrenaba con Raimundo Cerda, momento en que se cayó, sufriendo un duro golpe en sus piernas. “Se me salió“, se quejó adolorida la chica reality.

Sus compañeros la acompañaron y rápidamente la llevaron a enfermería. “Cuando quise poner el pie hizo clic y se fue para el lado. No me quiero lesionar”, lloró Cuevas, mientras era atendida por personal médico del reality show.

Por suerte, un rato más tarde, Fanny Cuevas logró volver, adolorida por la lesión, al encierro de Palabra de Honor, y sus compañeros la ayudaron a caminar y subir la escalera.

“Pensé que se me había salido, sonó y me asusté. Pero no es fractura, puedo cojear igual, así que no es tan grave“, expresó.

De haber tenido que abandonar la competencia por lo ocurrido, Fanny se habría sumado a nombres como Sergio Rojas, quien se cortó el tendón de aquiles en una actividad; y Fabio Agostini, tras lesionarse el ojo hace solo unos días y por el que casi pierde la visión.