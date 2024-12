Daniela Aránguiz tras visitar a Jorge Valdivia en la cárcel: “No puedo negar que…”

Actualizado el 25 de Diciembre de 2024

La panelista del programa Only Fama realizó una sentida reflexión respecto a las celebraciones de fin de año.

En la víspera de Navidad, Daniela Aránguiz visitó a su ex pareja, Jorge Valdivia, en la cárcel de Rancagua donde cumple prisión preventiva por dos acusaciones de violación en su contra.

Previamente Aránguiz, declaró que no había visitado al ex jugador de Colo Colo en prisión ya que “ir a visitar es algo complicado”.

“A mí me pidieron por favor, me mandaron a decir que yo no fuera a exponerme a la cárcel, porque es algo súper denigrante, y es súper fuerte cómo te revisan”, explicó en aquella ocasión.

Sin embargo, aunque en esta oportunidad, la ex chica Mekano no entregó declaraciones a la prensa al momento de llegar al recinto penal, sí lo hizo a través de sus historias de Instagram.

En la publicación, donde aparecía una mesa navideña y un árbol de pascua, Aránguiz realizó una sentida reflexión respecto a las celebraciones de fin de año.

“Un día lleno de emociones extrañas. No puedo negar que esta Navidad no va a ser del todo feliz, pero aquí estamos como siempre, de pie”, escribió la panelista de Only Fama.

Para musicalizar su historia, Daniela Aránguiz eligió la canción Mi Humilde Oración del cantante mexicano Luis Miguel.

El futbolista Jorge Valdivia tiene dos hijos con la modelo, y se encuentra en la cárcel desde el pasado 28 de noviembre a pesar de las gestiones de su abogada defensora ante la Corte Suprema, para lograr su libertad.