Era esposo de actriz Aubrey Plaza: Policía de EEUU confirmó suicidio de director Jeff Baena

Actualizado el 4 de Enero de 2025

Este sábado se conoció la muerte del director de cine Jeff Baena, esposo de la reconocida actriz Aubrey Plaza, luego que se encontrara su cuerpo en su residencia de Los Angeles, Estados Unidos.

El director, de 47 años, fue hallado sin vida por uno de sus asistentes, mientras que la Policía de la ciudad ratificó que Baena atentó contra su vida.

Tras conocer la noticia, la familia del realizador se reconoció “devastada”, por lo que pidió a los medios respetar su privacidad, consignó Deadline.

Jeff Baena nació en Miami y luego se mudó a Nueva York para estudiar cine, alcanzando notoriedad por sus películas como Life After Beth, Joshy, The Little Hours, Horse Girl y Spin Me Round, donde una de sus grandes musas fue Aubrey Plaza.

El director de cine y la actriz de 40 años se conocieron y comenzaron una relación en 2011 que mantuvieron en privado hasta que la propia Plaza reconoció en sus redes sociales que eran marido y mujer en mayo de 2021.