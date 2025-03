VIDEOS – Las cuatro películas y series en las que veremos a Pedro Pascal durante el 2025

20 de Marzo de 2025

El chileno tendrá un rol protagónico en todas las producciones que participará este año.

Este 2025 se viene cargado de Pedro Pascal. Durante el año veremos cuatro producciones en las que el actor nacional tendrá participación. Tres películas y una serie son las que compondrán la puesta en escena para el intérprete de 49 años.

No solo eso, sino que trabajará con los estudios más importantes en el mundo: Disney, HBO, A24, entre otros. A continuación, te dejamos las series y películas donde nuestro representante nacional en Hollywood dirá presente.

The Last of Us

El año para Pedro Pascal comenzará con la segunda temporada de The Last of Us. La serie, estrenada en 2020, se basa en el famoso videojuego del mismo nombre. Creada por Craig Manzin y Neil Drucman, la historia transcurre en un futuro postapocalíptico en donde unos hongos han convertido a la mayoría de la población en monstruos. El actor chileno volverá a interpretar el papel de Joel, rol protagónico de la serie junto a Ellie (Bella Ramsey).

La serie pasará de los 9 capítulos de la primera temporada a solo 7 en esta segunda entrega. Su estreno será por la plataforma de streaming Max y lo hará el 13 de abril de 2025.

HBO – Max.

Materialists

La siguiente aventura cinematográfica del actor nacional será en la pantalla grande. Se trata de Materialists, la nueva película de la productora A24 que estrenó su tráiler este martes y que tiene a Celine Song (guionista de Vidas Pasadas) en la dirección. El reparto de la comedia romántica tiene como protagonistas a Dakota Johnson, Chris Evans y el mismo Pascal.

La cinta sigue la historia de Lucy (Johnson), una exitosa casamentera profesional que vive en Nueva York. La mujer cae en un tóxico triángulo amoroso junto a Randy (Pascal), un millonario perfecto, y John (Evans), actor y camarero, que pondrá en peligro la capacidad de mantener a sus clientes. El estreno de la película será el 13 de junio solo en cines.

A24.

Cuatro Fantásticos

El plato de fondo para Pascal llegará de la mano de Marvel con Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos. El chileno será el próximo encargado de encarnar el papel de Reed Richards, líder de los Cuatro Fantásticos. El resto de la familia será compuesto por Vanessa Kirby en el rol de Sue Storm (la Mujer Invisible), Ebon Moss-Bachrach en el de Ben Grimm (la Mole) y Joseph Quinn en el de Johnny Storm (la Antorcha Humana).

La cinta explorará un universo alterno retro-futurista inspirado en la década de los 60, en la que los protagonistas deberán equilibrar sus roles de superhéroes con la fortaleza de su vínculo familiar. La repentina aparición del dios espacial Galactus y de su heraldo, Silver Surfer, serán la prueba más dura que el equipo ha vivido hasta el momento.

La tercera adaptación en la pantalla grande de la Primera Familia de Marvel, ahora dentro del MCU, se estrenará el próximo 24 de julio.

Disney – Marvel.

Eddington

Finalmente, Pedro Pascal cerrará su 2025 con Eddington. La cinta, que es de la que menos se sabe, es una comedia negra western desarrollada en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Escrita y dirigida por Ari Aster, director de Midsommar, tendrá a Pascal en el rol de Ted García.

La película aún no cuenta con fecha de estreno.

Bonus Track: ‘Someday’, el corto de Apple

A pesar de que aún estamos esperando la primera gran producción de año del Pascal, ya podemos disfrutar de él en un producto audiovisual este 2025. Algunos días atrás, Apple lanzó launa nueva publicidad con él como el foco de atención. El corto titulado Someday, dirigido por Spike Jonze, comienza con un solitario Pascal que termina bailando al ritmo de la música gracias a la cancelación activa de ruido de los nuevos AirPods 4.

Una espectacular coreografía junto a un grupo de bailarines que saca a relucir los mejores pasos de Pedro Pascal, en la víspera de sus grandes proyectos.