Una de las últimas interpretaciones de Ashton fue junto a Eddy Murphy, con uno de sus personajes más conocidos.

El actor estadounidense John Ashton murió a los 76 años tras una breve batalla contra el cáncer, según informó su representante a The Hollywood Reporter este domingo.

Según reveló su manager, Alan Somers, el artista falleció el pasado jueves en Colorado, luego de algunos meses de haber sido detectado con esta enfermedad.

Este intérprete, se hizo más conocido por su papel secundario como uno de los detectives en la saga de películas Beverly Hills Cop, protagonizada por Eddy Murphy. Además, a lo largo de medio siglo, Ashton también apareció en numerosas películas y programas de televisión.

Quién era John Ashton el fallecido actor de la saga de Beverly Hills Cop y Dallas

John Ashton, conocido por su rol como el sargento John Taggart en las películas de Beverly Hills Cop, también dejó una huella significativa en la televisión. Esto, ya que participó en memorables series como Columbo, Police Story, Barnaby Jones y M*A*S*H*.

Sin embargo, su rol más extenso fue el de Willie Joe Garr en la famosa serie Dallas, donde actuó durante la temporada desde 1978 a 1979.

Algunas de sus películas notables incluyen An Eye for an Eye (1973), So Evil, My Sister (1974), Cat Murkil and the Silks (1976), Borderline (1980) y Honky Tonk Freeway (1981).

Además, una de sus más recientes apariciones fue con una renovada entrega de Beverly Hills Cop, lanzada originalmente en 1984 y 1987, junto a Eddie Murphy y Judge Reinhold. Sin embargo, en 2024, Ashton volvió como John Taggart en la película Beverly Hills Cop: Axel F de Netflix, donde su personaje fue ascendido a jefe de policía.