¿Cómo elegir un buen casino cuando eres un recién llegado a este mundo?

6 de Enero de 2025

Para que sepas como escoger un buen casino online, te desvelamos los apartados que debes valorar del mismo y que te permitirán hacer la mejor elección.

Compartir

Aunque la publicidad a veces nos lo enseña todo de una forma fácil y maravillosa, lo cierto es que elegir un buen casino no es tan sencillo. Muchas veces nos dejamos llevar por las ofertas, como las que nos permiten acceder a un casino depósito mínimo 20 pesos con una propuesta pensada especialmente para los jugadores chilenos. Pero si no leemos realmente la letra pequeña del casino en el que vamos a jugar, seguramente no estemos haciendo lo correcto.

Lo mismo ocurre cuando nos proponen jugar a juegos tragamonedas de última moda y ampliamente conocidos como Fruit Cocktail. Son muchos los casinos que incluyen este slot online, por lo que no es mala idea comparar cuál nos ofrece las mejores condiciones en cuanto a seguridad, bonos, promociones y muchos otros detalles.

Estos detalles no son conocidos por los recién llegados al mundo de los casinos online que a veces se sienten perdidos. Así que antes de decidirte dónde jugar tus juegos de casino favoritos como la tragamonedas Sweet Bonanza, una de las preferidas para jugar con dinero real Chile, vamos a darte algunas pistas sobre qué debes considerar antes de elegir tu nuevo casino online.

Seguridad del operador

El primer aspecto que debemos valorar siempre es la seguridad que nos ofrece el operador. Para ello, conviene que empecemos verificando la licencia que le permite ofrecer sus operaciones de juegos. Dado que el sistema legal chileno todavía no ofrece licencias a los casinos online, será preciso buscar aquellos que cuenten con licencia reconocida internacionalmente. Entre las entidades de mayor renombre se encuentran las siguientes:

UK Gambling Commission

Comisión de juego de Curaza

Malta Gambling Commission

Comisión del juego de Gibraltar

Adicionalmente a esa licencia que siempre deberán tener, es preciso verificar que el casino cumple con los estándares necesarios para mantener tus fondos y tus datos seguros. Esto implica que el casino debe utilizar protocolos de encriptación de alto nivel que eviten que los hackers y otros piratas informáticos puedan acceder a información sensible o robar tu dinero.

Catálogo de juegos

Una vez que hemos dejado a un lado la parte burocrática, empezamos con lo divertido. El siguiente apartado que debes valorar es el catálogo de juegos que te ofrece el operador. No te dejes deslumbrar por los grandes números y revisa el catálogo de los títulos disponibles. Estos deben cubrir todas las categorías de casino disponibles y especialmente aquellas que te interesen, tales como ruleta, blackjack o poker.

También es necesario que estos juegos procedan de proveedores conocidos y cuya lealtad por los jugadores esté probada. Toda esta información es pública y está disponible para los jugadores antes de registrarse, por lo que no te será difícil comprobarla.

Promociones y bonos

Es frecuente que los casinos regalen a sus nuevos jugadores diferentes bonos y promociones con las que incrementar su saldo después de realizar su primer ingreso. Dado que tú vas a ser un nuevo jugador, también te interesa verificar que el casino en el que vas a apostar ofrezca este tipo de bonos.

En líneas generales, los bonos de bienvenida constan de un extra de dinero que suele ser equivalente a tu primer ingreso, así como un paquete de tiradas gratis en tragaperras. Aprovecha también para verificar que el casino ofrezca otros bonos, tales como los de devolución de pérdidas, bonos de recarga y otras promociones que pueden ser de tu interés.

Métodos de pago

En línea con el apartado anterior, es conveniente que revises cuáles son los métodos de pago disponibles en el casino. Entre los más habituales se encuentran las tarjetas de crédito o débito, los monederos electrónicos y en algunos casos, incluso es posible jugar con criptomonedas. De todos modos, lo que debes comprobar es que los métodos son los adecuados para ti, que los importes mínimos y máximos también están en consonancia con tus necesidades y que los plazos sean lo más breves posible, ya sea para depósitos o retiradas.

Atención al cliente

Como último consejo, no está de más echar un vistazo a los canales de atención al cliente ofertados por el casino. Entre los más recomendables se encuentra el centro de ayuda, donde encontramos preguntas resueltas con las dudas más frecuentes de los usuarios. También conviene que el casino disponga de un sistema de chat en vivo con el que conectar con un operador en caso necesario. Si además podemos hacerlo por teléfono, mucho mejor.

Finalmente, no debe faltar tampoco opciones como las de un formulario de contacto o un correo electrónico donde poder mandar nuestras dudas por escrito de forma segura. Verifica que el plazo de respuesta de estos canales sea reducido y si te atienden en español, mucho mejor.

Aunque a veces resulta complicado, si tienes la información necesaria y sabes qué buscar en un casino online, te será más fácil acertar con tu elección, una cuestión fundamental para elegir un casino si eres un recién llegado a este mundo. En caso de no hacerlo, te arriesgas a apostar en un casino desleal, donde pierdas tus fondos o tu información personal esté en riesgo.