“No supe frenar”: Nicolás Copano saca la voz ante rumores de infidelidad a Lady Ganga

6 de Enero de 2025

El periodista explicó su ausencia de casi un mes en los medios, luego que fuera acusado de ser infiel a su esposa.

Compartir

Nicolás Copano reapareció tras estar alejado de los medios cerca de un mes, tras los rumores de una eventual infidelidad a su esposa María José Castro, conocida como Lady Ganga.

Este supuesto episodio fue denunciado por Cecilia Gutiérrez en su programa Oh! Diosas, en el cual planteó que el periodista tendría una relación paralela a poco tiempo de concretar su matrimonio.

En medio de estas acusaciones, Nicolás Copano dejó de manera temporal la animación de su programa en radio La Clave y recién retornó este lunes, donde entregó las explicaciones respectivas por su ausencia.

“Primero que nada, sería una tontería que ignorásemos, grupalmente, de que no estoy al aire hace un mes. Quiero agradecerle profundamente a las autoridades de esta radio que hayan sido amables en entender lo que me sucedió y también a los auditores, que son amigos, porque son los que preguntan en la calle, los que te lo recuerdan, los que te envían mensajes y tienen dudas, un poco qué sucedió”, indicó de partida.

En esta línea, Copano detalló que “fui muy irresponsable, culpa de mi falta de experiencia en relación a la muerte, con mi duelo. Mi padre murió el día 28 de agosto y yo no supe frenar, fui tan tonto como la vez que no me tomé mi luna de miel y preferí trabajar”.

“Esto es lo que quiero, invitar a todos aquellos están escuchando, los amigos de la casa, a que reflexionen, el trabajo es importante, pero no es lo primero para una salud mental que necesita a veces ser acompañada, en especial cuando uno vive un momento tan triste como ese”, agregó el periodista.

Junto con ello, Nicolás Copano dedicó unas palabras para Lady Ganga, expresando que “aprovecho de agradecer, en primer lugar, a mi esposa, María José Castro, que está en unas merecidas vacaciones, descansando, y que estuvo todo el tiempo conmigo, para mi es lo más importante de mi vida, y soy muy feliz de saber que está ahí”.