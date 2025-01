Los Venegas se suman a reclamos por bajas pensiones: “El último cheque era de 5 lucas”

10 de Enero de 2025

Tras más de 20 años realizando la serie, los actores solo vieron el pago de sus imposiciones en las dos últimas temporadas.

Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, protagonistas de Los Venegas, se sumaron a los reclamos de actores como Gloria Benavides, respecto a las bajas pensiones que reciben.

Los actores, quienes estuvieron en Todo va a estar Bien de Vía X, dieron detalles de su paso por la recordada serie, donde vivieron dramáticos momentos, como por ejemplo el salario desigual que recibían, a lo que se sumó que, tras 20 años de grabaciones, solo les pagaron las imposiciones en las dos últimas temporadas.

“La experiencia terrible fue cuando trabajamos en Los Venegas y a mí me pagaban más, entonces yo me molesté. Fui a hablar… y dije por qué no le suben el sueldo a ella, y me rebajaron el sueldo a mí”, contó Jorge Gajardo.

Por su parte, Mónica Carrasco relató que a su marido “el último cheque que le llegó a hace muchos años atrás, de su AFP… cinco lucas, y con eso se le terminaron los fondos. El último cheque fue (de) cinco lucas“.

Ante esta situación, Carrasco agradeció que reciben una pensión por su condición de exonerados políticos, “en el caso mío es $180 mil y el caso de Jorge $220 mil”.

Consultado sobre si pudieron ahorrar durante su vida actoral, la actriz que personificó a Silvia Maturana en Los Venegas explicó que “nosotros ahorramos, cotizamos, todo. La casa es nuestra y tenemos un departamento que arrendamos también y con eso nos vamos arreglando, pero igual no alcanza. Por mucho que uno ahorre no eran unos sueldos así multimillonarios como para uno decir tengo asegurada la jubilación“.

Junto con ello, aseguraron que se trata de un mito que todos los actores de TV reciban sueldos millonarios y que si reciben bajas pensiones es no ahorrar lo suficiente.

“Es injusta la crítica, da la sensación de que todos los actores hubiéramos ganado unos sueldos estratosféricos y millonarios y no es así”, sentenció Mónica Carrasco.