Lady Gaga en Brasil: todos los detalles que se conocen de su concierto gratuito

15 de Enero de 2025

La artista seguiría los pasos de Madonna, quien en 2024 ofreció un show masivo para cerrar su gira mundial.

Compartir

¡Atención fanáticos! Todo indica que la cantante Lady Gaga sorprenderá en los próximos meses con un concierto gratuito en Brasil, del que ya se conocen algunos detalles.

La información fue revelada por el columnista del diario O Globo y del CBN, Lauro Jardim. Esto surge después de que, en diciembre, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, declarara en una entrevista con CBN Rio su intención de realizar un gran concierto gratuito en Copacabana cada mes de mayo, hasta 2028.

De esta manera, la artista detrás de éxitos como Bad Romance y Shallow seguiría los pasos de Madonna, quien en 2024 ofreció un show masivo para cerrar su gira mundial, evento que atrajo a 1,6 millones de personas en la playa de Copacabana.

Todos los detalles que se conocen del concierto gratuito de Lady Gaga

Según reveló Lauro Jardim, el próximo sábado 3 de mayo, Lady Gaga se presentará en Brasil para ofrecer un espectáculo que promete ser uno de los más impresionantes de su carrera.

El evento, titulado Everybody On The River comenzará a las 21:00 horas (hora local) y tendría una duración de dos horas y media, concluyendo aproximadamente a las 23:30 horas.

El escenario del show ocupará una extensión de 28 mil metros cuadrados, e incluirá servicios como baños portátiles y mamparas a lo largo de la costa, para organizar a los asistentes que lleguen.

Se espera que este evento reúna a cerca de un millón de personas, tanto residentes locales como turistas, tal como ocurrió con el espectáculo de Madonna hace un año en la playa de Copacabana.

Por su parte, Lady Gaga no se ha referido al tema, por lo que se espera que próximamente la artista confirme y dé mayores detalles de su show gratuito.