FOTO – ¿Repetirá la convocatoria de Madonna?: Lady Gaga confirmó masivo concierto en Brasil

21 de Febrero de 2025

La cantante se presentará en el mismo lugar que la Reina del Pop, donde congregó a más de un millón de personas.

Tal y como lo hizo Madonna en mayo pasado, Lady Gaga confirmó que el próximo mes de mayo realizará un masivo concierto en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, Brasil.

Si bien la noticia se dio a conocer hace ya varias semanas, la cantante estadounidense ratificó la información a través de sus cuentas oficiales en redes sociales junto con el afiche del evento.

“Es un gran honor que me hayan invitado a cantar en Río. Durante toda mi carrera, los fans de Brasil han sido parte del alma de estos little monsters. Me moría de ganas de ir a cantar para ustedes desde hace años y me rompió el corazón cuando tuve que cancelar hace años porque me hospitalizaron”, señaló.

Según indicó la intérprete, “su comprensión de que necesitaba ese tiempo para sanar significó mucho para mí. Ahora estoy de regreso y me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olvidarán. Prepárense para MAYHEM en la playa”, cerró, en alusión al nombre de su nuevo disco.

El concierto de Lady Gaga en Brasil se llevará a cabo el próximo 3 de mayo en Copacabana, el mismo lugar donde Madonna se presentó el 4 de mayo de 2024 y congregó, según estimaciones, a más de un millón de personas.