VIDEO – “Oscuro, poético y duro”: todo lo que dijo Lady Gaga sobre su séptimo álbum llamado Mayhem

28 de Enero de 2025

La cantante entregó detalles del contenido de su próximo disco y reveló que hará un importante adelanto el 2 febrero.

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga anunció el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, titulado Mayhem, y reveló importantes detalles sobre del contenido su próximo disco.

“El álbum comenzó cuando me enfrenté a mi miedo de volver a la música pop que amaban mis primeros fans”, dijo la intérprete de Bad Romance, en un comunicado emitido por Universal Music.

Además, la artista aseguró que su proceso creativo se asemeja a “un espejo roto: incluso si no puedes volver a juntar las piezas a la perfección, puedes crear algo hermoso y completo en su propia forma nueva”.

Lady Gaga se sincera sobre su séptimo álbum Mayhem

En una entrevista con la revista Elle Magazine, Lady Gaga tuvo que definir en tres palabras su más reciente trabajo musical que se estrenará el próximo 7 de marzo.

“Eso es realmente difícil”, manifestó la reconocida cantante, calificando a Mayhem como “oscuro, poético y duro”.

“Definitivamente no me adherí a ningún género en particular, pero todos los ritmos son muy difíciles, así que esa fue una especie de línea central, es decir, sonoramente el álbum es bastante contundente”, agregó.

En cuanto a lo que busca transmitir en este disco, Gaga dijo que “Mayhem trata de seguir tu propio caos a cualquier rincón de tu vida al que te lleve. En ese sentido, se trataba de seguir las canciones. Escribir tantas canciones como hice para este álbum fue un trabajo de amor total”.

Este nuevo álbum fue revelado por la artista a través de un video en sus redes sociales, en el que se mostraban varias fotos con una estética punk, acompañadas del título y la fecha de lanzamiento. El proyecto, producido por Gaga, Michael Polansky, Andrew Watt, Cirkut y Gesaffelstein, contará con 14 canciones, entre los que se incluyen sus singles Disease y Die With a Smile.

Mientras que, el domingo 2 de febrero la intérprete dará a conocer su tercer sencillo, durante una pausa comercial en los Grammy 2025.