VIDEO – Pollo Castillo culpa a Speed de caos provocado por su visita a Santiago

24 de Enero de 2025

El influencer chileno respondió a la polémica, que terminó con un abrupto final de transmisión en medio del lanzamiento de petardos al interior del vehículo que los transportaba.

Pollo Castillo salió al paso de las críticas recibidas por la caótica visita de Speed a Santiago, ya que el streamer estadounidense enfrentó una multitud de seguidores en su paso por la capital, incluyendo una cuestionada visita a un café con piernas.

Pollo Castillo detalló que el streamer ya venía enojado por su paso por Argentina, donde fue víctima de un robo de un arete valorado en USD 50.000 “y estaban así como ojalá no pase nada en Chile. Estaba enojadísimo desde que llegó al hotel”.

Sobre la visita al café con piernas, Castillo declaró que fue idea del propio Speed ir a dicho local, a pesar de que tenía programado una actividad junto a Arturo Vidal en el Estadio Monumental.

“El mute es cuando el manager y nosotros le decimos vamos al Monumental, vas a estar mejor, es parte del recorrido y ahí donde Speed -fue la parte que peor me cayó hermano- me mira y dice ¿Who is the boss?, como quién manda aquí y su manager me dice hay que hacer lo que él quiera”, recordó en sus redes sociales.

Pollo Castillo recalcó que “me mira así pal pico y teníamos a Arturo Vidal listo con la huevada ¿Qué iba hacer? y créanme que lo llevé al local más decente que hay ahí”.

Sobre el abrupto fin de la transmisión, explicó que “estábamos súper asustados. No sé, se ponen a pelear. Te juro que pensaba que se habían agarrado atrás unos weones. Estaba podrido, quería llorar. Queríamos llorar todos. Empezaron a tratar de tirar cosas por las ventanas rotas, ahí tiran un cuetazo y ahí fue que este huevón dice green apple (cortando la transmisión) Igual fue como Chile culiao. Terminamos con fuegos artificiales dentro de una van que terminó con una ventana rota”.

Tras esto, Speed ordenó finalizar el stream y viajar rumbo a Concón, donde estuvo en las dunas y visitó Reñaca.