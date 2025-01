VIDEO – Desde The White Lotus a The Last of Us: los estrenos que trae MAX para 2025

27 de Enero de 2025

Las novedades incluyen nuevas temporadas, películas y el regreso de conocidas producciones.

Como cada año, MAX presentó su lista sus estrenos exclusivos y en esta ocasión confirmó series, películas y un documental de un conocido personaje de la televisión que se unirán a la plataforma a lo largo del 2025.

Entre las novedades, se incluyen el regreso de And Just Like That, spin off de Sex and the City, con nuevas aventuras de las queridas amigas de Nueva York, así como la continuación de la historia de The Last of Us, con la segunda temporada que promete más acción y emoción protagonizada por Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

Según anunció el servicio de streaming, algunas de sus sorpresas ya están disponibles, mientras que otras llegarán en los próximos meses. El renovado catálogo ofrecerá una amplia variedad de géneros para todos los gustos y edades.

Los estrenos que trae MAX para 2025

HBO ORIGINALS

El Caballero de los Siete Reinos – Spin-off Game of Thrones.

– Spin-off Game of Thrones. The White Lotus, Temporada 3 – Estreno el 16 de febrero.

– Estreno el 16 de febrero. The Last of Us, Temporada 2 – Estreno en abril.

– Estreno en abril. Task – Fecha por confirmar.

– Fecha por confirmar. La Edad Dorada, Temporada 3 – Fecha por confirmar.

– Fecha por confirmar. The Righteous Gemstones, Temporada 4 – Fecha por confirmar.

– Fecha por confirmar. The Chair Company – Fecha por confirmar.

– Fecha por confirmar. El Ensayo, Temporada 2 – Fecha por confirmar.

– Fecha por confirmar. Untitled Rachel Sennott Series – Fecha por confirmar.

– Fecha por confirmar. C.B. Strike: Sangre Turbia – Ya disponible.

MAX ORIGINALS

The Pitt – Ya disponible en MAX.

– Ya disponible en MAX. And Just Like That…, Temporada 3 – Ambientado 11 años después de Sex and the City.

– Ambientado 11 años después de Sex and the City. Duster – Fecha por confirmar.

– Fecha por confirmar. Hacks, Temporada 4 – Fecha por confirmar.

– Fecha por confirmar. Peacemaker, Temporada 2 – Fecha por confirmar.

– Fecha por confirmar. Chespirito: Sin Querer Queriendo (MAX Original, México) – Bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito.

DOCUSERIES

Caída de un Ícono: P. Diddy – Estreno el 1 de febrero.

– Estreno el 1 de febrero. El Curioso Caso de Natalia Grace, Temporada 3 – Ya disponible.

– Ya disponible. Ohio State: Una Historia de Abusos – Fecha por confirmar.

– Fecha por confirmar. Seen & Heard – Fecha por confirmar.

CONTENIDO INFANTIL