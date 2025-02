FOTOS – Con Pedro Pascal y nuevos personajes: las nuevas imágenes de The Last of Us 2

4 de Febrero de 2025

La segunda entrega de la popular serie llegará al streaming en abril de este año.

Aunque aún quedan un par de meses para la segunda temporada de The Last of Us, MAX reveló nuevas imágenes en las que se muestran inéditas escenas de Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) y los nuevos personajes.

Una de las producciones más esperadas de 2025 sin duda es la próxima entrega de esta serie basada en el famoso videojuego. La historia nos sitúa cinco años después de los eventos de la primera temporada, mostrando a los protagonistas enfrentando intensos desafíos por separado, lo que deja en evidencia que el tiempo los ha distanciado.

Las nuevas imágenes de The Last of Us 2

Los registros publicados por MAX revelan no solo el regreso de Ellie, sino también al grupo de Abby (Kaitlyn Dever), quién busca complicarle las cosas al personaje de Pedro Pascal. Por su parte, se ve a Joel llegando a Jackson, Wyoming, donde se encuentra su cuñada.

Además, en las imágenes se puede ver a Ellie cabalgando en la nieve junto a Dina (Isabela Merced), su amiga y nuevo interés amoroso.

MAX.

Aunque no todos aparecen en estas fotografías, el elenco principal regresará con Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna y Rutina Wesley, junto a nuevas incorporaciones como Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino y Catherine O’Hara.

Por el momento, la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann no tiene fecha de estreno específica, pero ya se conoce que en abril llegará a las pantallas de la plataforma de streaming.