VIDEO – The Last of Us: quiénes son los nuevos actores que se suman a la segunda temporada

8 de Enero de 2025

Desde MAX compartieron un nuevo tráiler donde se reveló el mes en el que será su estreno.

Compartir

La segunda temporada de The Last of Us, una de las series más esperadas de 2025, finalmente reveló su fecha de estreno junto con un nuevo tráiler.

Así lo confirmó MAX en sus cuentas oficiales, junto a un revelador adelanto de su próxima entrega, que muestra la llegada de una nueva amenaza para Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). La historia se desarrollará cinco años después de los eventos que atravesaron los protagonistas al inicio de la producción.

The Last of Us lanza nuevo tráiler y confirma el estreno de la segunda temporada

“Cinco años después de los eventos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”, dice la sinopsis de la segunda temporada.

De esta manera, The Last of Us avanza sobre la idea de un mundo cada vez más inestable donde la desesperación, el horror y el sufrimiento se apoderan de la trama.

“No importa si sigues un código de honor como yo. Hay cosas que todos sabemos que están simplemente muy mal”, se escucha decir en el avance.

El avance además ofrece un vistazo a los nuevos personajes que se unirán, destacándose la presencia de Kaitlyn Dever como Abby y de Isabela Merced como Dina, mientras que Jeffrey Wright llega como Isaac, personaje que ya había doblado en el videojuego original.

El antiguo tráiler también reveló que Catherine O’Hara formará parte del reparto como actriz invitada, además de Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley en el papel de María.

Otros integrantes del elenco incluyen a figuras como Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny.

Según se puede ver al final del adelanto, los siete episodios de la segunda temporada de The Last of Us se estrenarán en abril, sin entregar detalles del día exacto de su lanzamiento.