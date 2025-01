VIDEO – Por qué Verónica Neumann se involucró en el caso de Cristián Campos

Actualizado el 28 de Enero de 2025

En su testimonio, la periodista destacó su investigación sobre la Fundación para la Confianza y su relación con los involucrados, incluyendo supuestas malas actitudes de Claudia di Girolamo.

Compartir

Luego de que Verónica Neumann desmintiera a La Tercera, asegurando que las declaraciones publicadas sobre ella eran falsas y habían sido editadas, el medio decidió hacer público el contenido completo de su declaración judicial en el caso de Cristián Campos.

En su testimonio, la periodista explicó las razones por las que se presentó a dar testimonio el 17 de octubre de 2024, su vínculo los involucrados, y también se refirió a antiguos comportamientos de Claudia di Girolamo, madre de la denunciante.

Por su parte, Cecilia Gutiérrez insistió en la veracidad de la información y sostuvo: “Lo que apareció ayer en La Tercera y lo que leí yo anoche en Primer Plano no es un invento (…) Es parte de una declaración que Verónica hizo frente al magistrado Edgardo Gutiérrez”.

“Lo que hizo ella fue dar una declaración frente a un tribunal y uno frente al tribunal dice que va a decir la verdad. Si no dijo la verdad, si se equivocó, no es mi tema, pero es parte de una declaración con un papel firmado por ella“, recalcó a través de sus historias de Instagram.

Esto dice la declaración de Verónica Neumann

Al inicio de su declaración, Verónica Neumann comenzó asegurando que no conoce directamente al actor Cristián Campos ni a su esposa María José Prieto, afirmando: “Lo he visto en dos oportunidades en mi vida, esto fue en los años 1992 y 1997”.

Para dar contexto de su presencia en el Tribunal, la ex periodista de TVN explicó que desde hace un tiempo ha estado realizando una investigación al director de la Fundación para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla. “En varios casos patrocinados por la Fundación, a mi criterio, lo que más les interesa es dañar la imagen de sindicato como autor, lo cual a mí me molestaba mucho, por lo cual comencé esta investigación“, sostuvo la comunicadora.

En medio de este reporteo junto al sociólogo Sergio Mayol, Neumann se enteró de la querella contra Cristián Campos por parte de Rafaella Di Girolamo, una acusación que fue respaldada por la Fundación para la Confianza.

Al ver esto, la mujer de 59 años manifestó que la exposición de las personas involucradas no le pareció correcta: “Esto me molestó mucho, por lo cual decidí contactar vía Instagram a María José Prieto, esposa de Cristián Campos, me presenté y le dije que quizás Cristián se acordaba de mí, le comenté a María José lo de mi investigación a la Fundación para la Confianza y le ofrecí que si ellos necesitaban de mi testimonio, yo estaba disponible para declarar, en base a lo que yo había investigado”.

Contacto con María José Prieto y la supuesta amenaza a Simón Pesutic

En esa misma línea, Verónica Neumann declaró haber tenido un nuevo contacto con la actriz, esta vez vía telefónica, donde Prieto le pidió contactos: “Necesitaba gente que fuera del círculo y que conociera o hubiese trabajado con Claudia Di Girolamo, y quien fueran testigos de sus conductas abusivas y agresivas”.

Fue allí, que la periodista le dio el contacto de Antonella, una trabajadora de Mega. Tras esto, la ex esposa de Mauricio Pesutic relató que la actriz “cometió una torpeza”, al ubicar a la profesional y decirle que ella le había dado su nombre para que declarara en la causa.

Esto desató una supuesta llamada de amenaza por parte del actor Pedro Campos a Simón Pesutic, hijo de Neumann.

“Le dijo que, si yo declaraba, su madre, Claudia di Girolamo, se encargaría de acabar con su carrera”, afirmó e su declaración.

“Pero finalmente, conversé que Pedro no podía influir respecto de su futuro laboral, pero Simón me dijo que yo sabía lo influyente que era Claudia di Girolamo en ese medio”, agregó la comunicadora.

Las conductas de Claudia di Girolamo

En su declaración judicial, Verónica Neumann también se detuvo en entregar detalles de las actitudes de Claudia di Girolamo, madre de la denunciante y ex pareja de Cristián Campos. Para eso, se remontó al año 1992, momento en el que ella estaba embaraza y estaba cubriendo el Festival de Viña junto a Vicente Sabatini, actual pareja de la actriz.

“Claudia no toleraba que ninguna persona gorda se le acercara. Un día estaba Sapito Livingston maquillándose en el canal, yo venía saliendo de prensa, él conversa con Salomé la maquilladora, ellos decían que no le gustaban las personas gordas refiriéndose a alguien y que esta persona no quería que Salomé la maquillara. Yo me uní a la conversación, le pregunté a quién se referían y dijeron a la come lechuga, señalando después que era Claudia Di Girolamo”, manifestó la comunicadora viñamarina.

En esa misma línea, sostuvo que “Vicente siempre fue más gordito, era muy simpático, sencillo, pero siempre tuvo abdomen abultado y hace un tiempo lo vi y estaba extremadamente delgado, hasta su forma de vestir era distinta. Yo siento que tuvo que adelgazar como exigencia de Claudia”.