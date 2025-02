El quiebre en la familia Campos-Di Girolamo que provocó la denuncia de Raffaella

Actualizado el 7 de Febrero de 2025

La acusación de la psicóloga contra su ex padrastro provocó un quiebre que solo se ha profundizado desde entonces.

La denuncia de Raffaella Di Girolamo en contra de Cristián Campos por presunto abuso sexual ratificó el quiebre que existía en esa familia desde hace unos años.

Si bien la querella, patrocinada por la Fundación de la Confianza, se presentó en marzo de 2024, lo cierto es que en el círculo íntimo de la psicóloga ya tenían conocimiento de esa acusación.

Así por lo menos lo evidenció el testimonio de sus hermanos, Pedro y Antonio Campos, el cual se dio a conocer en un reportaje de T13. En él se confirmó que fue a fines de 2022 cuando ella les comunicó lo que habría ocurrido con quien fue su padrastro. Ambos no dudaron ni un segundo en entregarle su apoyo.

En ese entonces, Antonio preparaba una obra de teatro con su padre, la cual suspendió apenas se enteró de la acusación de Raffaella. De hecho, los hermanos fueron a enfrentar al actor en el que sería una jornada de ensayos.

“Lo único que le dije es que si a Raffaella le pasaba algo o se hacía algo, yo no se lo perdonaría. Mi padre, al escuchar eso me dijo la Rafa, con tono despectivo, después comenzó con una verborrea despectiva para referirse a la Raffaella, decía que la Rafa era una loca, que era ninfómana. Después empezó a hablar de mi mamá de la misma forma, diciendo que era una vendetta, que era por un odio parido”, relató Pedro Campos.

Ese día, recordó, Cristián Campos “mostró una cara y una personalidad distinta a lo que había visto de él, yo soy sensible y ya me encontraba muy agotado con la discusión y él dio como una advertencia o amenaza (…) nos dijo que si nos quedábamos del lado de Raffaella a él no se le olvidaría y que si esto se hacia público y la Raffaella lo denunciaba, a él se lo cagarían”.

Sobre ese día, Antonio Campos destacó que “la frase más importante y que más me llamó la atención fue cuando dijo que cómo podíamos pensar nosotros que era esa clase de persona, ya que si hubiera sido así cuando tuvo su relación con Sandra O’Ryan, y si hubiera sucedido algo, lo habría hecho con la hija de Sandra que es más guapa que Raffaella, a lo cual mi hermano le dijo es una niña y mi padre solo hizo gestos en son de desprecio”.

¿Odio a Raffaella?

Por su parte, Claudia Di Girolamo también declaró ante la justicia por la denuncia contra Cristián Campos, dando cuenta de que siempre habría “odiado” a su hija.

“Siempre sentí que tenía celos y resistencia a incorporar a mi hija, le costaba ir como familia donde sus hermanos. Pienso que él nunca se sintió realmente cómodo y ahora tengo la sensación de que Cristián siempre odió a la Raffaella”, agregó.

También recordó el día en que su hija le entregó una carta donde le relató lo sucedido. “Me dijo que tenía que conversar conmigo, yo sentí que se me helaba la sangre. Me entregó una carta, yo la leí y al terminar le pregunté: ¿Fue Cristián? Ella me respondió que sí“.

Tras enterarse de la acusación de su hija, Claudia Di Girolamo, en enero de 2021, le envió un correo electrónico a Cristián Campos, en el que dejó en claro el quiebre que se generó en la familia. En él, le anunció que “mi hija Raffaella está en terapia (que ella se paga después que la manipulaste años con que le pagabas terapia para ayudarla)”, consignó T13.

A eso sumó que “por el profundo amor que siente por sus hermanos Antonio y Pedro, la hacen permanecer en silencio, pero su herida está intacta y con fuerza a pesar del paso del tiempo… Eso hace el abuso y su violencia, no desaparecen nunca, no se pueden sacar de encima. Sin embargo, ella sabe que tiene mi apoyo incondicional, mi confianza y mi amor infinito”.

“Ni siquiera intentes responderme, ni buscarme, mucho menos a mi hija Raffaella”, le pidió, porque “no hay argumento ni réplica posible que justifique lo que hiciste”.

Antes de cerrar, la actriz le escribió que “por lo demás, ya conocemos de memoria todas tus posibles palabras, porque todos los abusadores dicen lo mismo, pero de distinta manera. Te escribo esto para que sepas que yo sé… Y porque este acto puede ayudar a sanar a mi hija… Y a mí”.

Un mes después, Campos le contestó a Di Girolamo, donde le indicó que “las cosas no son siempre como uno cree” y que “a veces las cosas son más complejas”.

“Sé que no soy un santo, nadie lo es. Pero no soy ese mal bicho que describes en tu carta. Estoy lejos de esa descripción. Tengo una vida limpia. Y tengo buenas razones para que así sea. Tengo tres hijos maravillosos que son mi luz y mi razón de se”, finalizó.