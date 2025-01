“Siempre odió a Raffaella”: dan a conocer el testimonio de Claudia di Girolamo contra Cristián Campos

27 de Enero de 2025

En los últimos días se cerró la investigación por la denuncia de abuso sexual que presentó Raffaella di Girolamo, hija de Claudia di Girolamo, en contra de Cristián Campos, y ahora se conoció el testimonio de la protagonista de Romané.

En la declaración, dada a conocer por La Tercera, la actriz recordó los años que estuvo con su ex esposo y la relación que mantuvo con su hija.

“Siempre sentí que tenía celos y resistencia a incorporar a mi hija, le costaba ir como familia donde sus hermanos. Pienso que él nunca se sintió realmente cómodo y ahora tengo la sensación de que Cristián siempre odió a la Raffaella”, expresó Claudia di Girolamo a la Fiscalía.

En esta línea, apuntó a los problemas de salud que mostró Raffaella por lo vivido en el entorno familiar, puntualizando que “se le cayó la mitad de la cara. La llevé al médico y me dijeron que había sido por estrés (…) Le pregunté lo que ocurría y me decía que la estresaba el hecho de escuchar a Cristián reclamando porque su padre no traía dinero”.

Junto con ello, Claudia di Girolamo hizo alusión al momento en que se enteró de los eventuales abusos sexuales, precisando que tras una fiesta de Navidad, Raffaella le entregó una carta donde relataba lo sucedido.

”Me dijo que tenía que conversar conmigo, yo sentí que se me helaba la sangre. Me entregó una carta, yo la leí y al terminar le pregunté ¿fue Cristián? y ella me respondió que sí”, indicó.

Claudia di Girolamo también hizo alusión a fotografías que tomaba Cristián Campos, las que calificó como “sugerentes, queriendo hacer parecer a una niña mayor, con labios rojos y otros detalles”, aseverando que el actor le planteó que era un“experimento artístico”.