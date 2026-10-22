VIDEO – Tres revelaciones que trae el documental sobre Matthew Perry de Netflix

The One About Matthew Perry es el nombre de la serie documental que Netflix estrenará el próximo 27 de octubre en su catálogo, el cual busca rendir un homenaje a su vida y carrera a quien interpretó a Chandler Bing en la popular Friends.

En tres capítulos, la pieza audiovisual contará con testimonios inéditos del círculo más cercano del actor, como el de su hermana Mia Perry Bowick, videos y fotografías inéditas que forman parte del archivo privado de la familia.

Mary Robertson, directora de la serie documental de Netflix sobre Matthew Perry, conversó con Page Six, donde entregó detalles de lo que veremos en los próximos días. Uno de ellos tuvo que ver con el funeral privado que tuvo el actor hace tres años.

Fue su hermana la que detalló como fue la ceremonia, relato que para Robertson fue “desgarrador y estremecedor”.

Según contó Mia Perry Bowick, en un momento comenzó a reírse porque sintió que su hermano había estaba a su lado. “Apareció justo detrás de mi hombro derecho y dijo: ¿No es una puta locura todo esto?“.

Y me dio un ataque de risa. Pensé: ¡Dios mío, ahí está!. Hacía que me riera en el peor momento posible; además, era totalmente inapropiado que me pusiera a reír… Pero no pude evitar soltar una carcajada. Y le dije: Sí, es una puta locura“.

La hermana de Matthew Perry también recordó cuando el elenco de Friends llegó al funeral. “Hacía fácilmente 20 años que no los veía. (Jennifer) Aniston fue la primera en acercarse a mí y darme un abrazo enorme. Pero todos lo hicieron”, señaló.

“Y luego, los cinco se acercaron al ataúd, tomados de la mano, y permanecieron a su alrededor mientras lloraban”, añadió.

La ausencia del elenco de Friends

Otra de las dudas que despeja la serie documental de Netflix sobre Matthew Perry son los motivos detrás de la decisión de los actores de la sitcom de no participar.

Una fuente citada por Page Six aseguró que “se les contactó, pero decidieron no participar” y con esto, “la serie da voz a otros amigos y colegas que guardan recuerdos y cariño de Matthew”.

La misma persona asegura que, por ejemplo, Jennifer Aniston “no se va a sentar a llorar delante de las cámaras. No quiere revivirlo y que sea tan público”. Más aún por el dolor que le significó perder a Perry.

El secreto que escondía la boda de Monica y Chandler

Mia Perry Bowick también reveló un dato hasta ahora desconocido de la época en que Matthew Perry gozaba del éxito de Friends, mientras en paralelo vivía una de sus épocas más oscuras debido a su adicción, situación que empeoró entre la quinta y séptima temporada de la serie.

Es así como dio cuenta de que poco antes de grabar el matrimonio de Monica y Chandler, el actor había salido de rehabilitación hace poco. En ese entonces, su personaje alcanzó una estabilidad sentimental que contrastaba con la fragilidad que vivía tras cámaras.

Perry Bowick desclasificó, además, que ese momento en la vida del personaje de la serie era un punto que su hermano quería alcanzar. “Cuando vimos esa boda, todos sabíamos que él había querido eso en la vida, quería una pareja y quería hijos“, aseveró.