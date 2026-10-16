“Decidí correr el riesgo”: Isabel Allende recibió el Premio Planeta 2026 de manos de los reyes de España

“Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola”, reconoció la escritora de 84 años.

CASA REAL ESPAÑA.

La escritora chilena Isabel Allende se mostró emocionada tras recibir el Premio Planeta 2026 de manos de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, tras imponerse en la categoría novela con su libro La hora antes del alba.

La entrega del premio se realizó en la ceremonia que se llevó a cabo este jueves en el Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Isabel Allende, de 84 años, presentó su obra con el título provisional de Los que faltan y lo hizo con el seudónimo Luz Ventura.

De acuerdo con lo expuesto al dar a conocer a la ganadora, la novela relata el regreso embarazada a su hogar de una joven que fue encarcelada y torturada por la dictadura de su país.

Lo que dijo Isabel Allende tras recibir el Premio Planeta 2026

Tras recibir el Premio Planeta 2026 de manos de los monarcas hispanos, Isabel Allende manifestó que “no esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie”.

“Qué emoción tan grande (…) “no saben lo que significa esto para mí“, añadió la autora de La casa de los espíritus y quien recibió un premio consistente en un millón de euros.

Luego confidenció que “nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola, así que esto es muy importante para mí“.

“Decidí correr el riesgo porque me parecía que era un desafío casi tan peligroso como volver a casarse. A mi edad hay muy poco que perder”, añadió la novelista chilena.

Sobre el libro por el que ganó el galardón, dijo que desde que escribió su novela más famosa “he recibido innumerables mensajes preguntándome qué pasó con Alba después de la última página”.

“Ahora sabía que había llegado el momento de escribirla, eso ocurre porque el tema está en el aire, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo y el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país después del golpe militar de 1973“, indicó.

Explicó que “esta novela es el cierre del universo complejo de los personajes de La casa de los espíritus. Es la historia de Alba en los años del terror, fortalecida por la maternidad, el amor de dos hombres y la acallada presencia de los espíritus de su pasado. Esos son los mismos espíritus que viven en mi casa y me van a acompañar a la hora de mi muerte”.