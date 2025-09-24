Isabel Allende: “Hay crisis en todas partes del mundo y Chile se ve mejor que otros”

Para la escritora, quien vive en Estados Unidos donde “la cosa está pésima”, al visitar Chile se dio cuenta de que “se ve como el paraíso”.

Isabel Allende se reunió con la prensa para presentar su nuevo libro llamado Mi Nombre es Emilia del Valle, el cual es protagonizado por una periodista en medio de la Guerra Civil que se vivió en Chile en 1891.

En la instancia, la escritora fue consultada por la división que existía en el país de esos años con la actualidad e indicó que si bien “lo veo dividido” no es “como entonces”. Además, recalcó que “estas guerras dejan cicatrices que no se borran”.

“Las divisiones de clases e ideológicas se repitieron en 1973 y se pueden volver a repetir (…) Quedan latentes esas divisiones con el tiempo, se van matizando pero siempre quedan las cicatrices”, agregó.

Ante la presentación de su nuevo libro, la autora no visitaba nuestro país desde hace cuatro años y a diferencia de ese entonces, por estos días lo que más ha visto es que “todo el mundo se queja mucho de la seguridad“. Si bien no ha paseado mucho como para confirmar esta situación, sí se ha dado cuenta que es una de las principales problemáticas actuales.

Sin embargo, Isabel Allende quiso dejar en claro que, tal y como ocurre en Chile, “hay crisis en todas partes del mundo y este país se ve mejor que otros. Lo que pasa es que los chilenos nos quejamos mucho”.

“Vengo de Estados Unidos donde la cosa está pésima. Esto (Chile) se ve como el paraíso“, dijo, comparando la realidad de ambos países.