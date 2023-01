Se agudiza la crisis social en Perú: extienden el estado de emergencia para Lima, Callao, Cusco y Puno

15 de Enero de 2023

Desde la salida del presidente Pedro Castillo, más de medio centenar de personas han muerto en las calles del país vecino.

Perú arrastra una grave crisis política y social tras el intento de autogolpe y destitución del ex presidente Pedro Castillo. Las protestas de la ciudadanía se intensificaron tras las fiestas de fin de año en varias ciudades importantes del país vecino, con un paro que se reactivó especialmente en la zona sur.

De acuerdo a las informaciones que provienen desde Lima, 21 son las personas que han muerto en las diferentes manifestaciones durante la últimas semana (van más de 50 desde que se desató la crisis). Es por esa razón que el Gobierno de la presidenta interina Dina Boluarte ha extendido por un mes más el estado de emergencia para cuatro importantes zonas del país.

“Declarar a partir del 15 de enero de 2023, por el término de 30 días calendario, el estado de emergencia en los departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la Provincia Constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, y en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, reza el decreto presidencial.

Frente a este panorama, según las leyes peruanas, el estado de emergencia “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.

La presidenta no va a renunciar

Una de las mayores solicitudes de la ciudadanía en las calles es la salida de Dina Boluarte. Sin embargo, la mandataria provisoria mantiene firme su postura y asegura que no dejará la cabeza del Gobierno peruano hasta que se realicen las elecciones fijadas para 2024 y que ella ha pedido adelantar.

De hecho, este viernes renovó su gabinete. Interior, Trabajo y Mujer son los ministerios que tienen nuevos titulares en medio de la escalada de violencia que no han podido detener las autoridades.

“Si en algo nos hemos equivocado en encontrar la paz y la calma, pido perdón al pueblo peruano. No quiero quedarme en el poder, pero no voy a renunciar, Mi compromiso es con el Perú y no con este grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria”, dijo la máxima autoridad del país vecino.