Jacinda Ardern renuncia como primera ministra de Nueva Zelanda

18 de Enero de 2023

La saliente primera ministra de Nueva Zelanda detalló que su renuncia se concretará el próximo 7 de febrero.

Compartir

Jacinda Ardern anunció de manera sorpresiva su renuncia como primera ministra de Nueva Zelanda, asegurando que “ya no me dan fuerzas” para seguir en el cargo.

Ardern concretó su decisión durante la reunión anual del Partido Laborista, donde declaró que “me voy porque un papel tan privilegiado conlleva responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para dirigir y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo. Y sé que ya no me quedan fuerzas para hacerlo bien. Es así de sencillo”.

La saliente primera ministra de Nueva Zelanda detalló que su renuncia se concretará el próximo 7 de febrero.

La política planteó que “soy humana, los políticos son humanos. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podemos y luego llega el momento. Y a mí me ha llegado la hora”.

Jacinda Ardern apuntó que analizó su situación personal durante las vacaciones, donde meditó si quería seguir al mando de Nueva Zelanda.

Ardern argumentó que espera “dejar a los neozelandeses con la convicción de que se puede ser amable, pero fuerte, empático pero decidido, optimista pero centrado. Y que puedes ser tu propio tipo de líder, uno que sabe cuándo es el momento de irse”.

La todavía primera ministra de Nueva Zelanda llegó al poder en 2017, con 37 años de edad, lo que la convirtió en la jefa del Gobierno más joven del mundo en dicha época, volviendo a ganar las elecciones en 2020.