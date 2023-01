Papa Francisco pidió el fin de la violencia en Perú: “No más muertes”

22 de Enero de 2023

El pontífice condenó los actos de violencia registrados en el país sudamericano, que lleva 62 fallecidos y cientos de heridos.

El papa Francisco llamó este domingo a poner fin a la violencia en Perú, país que lleva casi dos meses bajo una profunda crisis política y social desatada tras el fallido intento de autogolpe y posterior destitución del ex presidente Pedro Castillo.

Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía han dejado 62 muertos, en su mayoría provenientes del sur de país, donde se han concentrado las protestas que exigen la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y la realización de elecciones anticipadas.

Durante una intervención en el Vaticano, el pontífice se refirió a la crítica situación que enfrenta la nación sudamericana, uniéndose a los llamados a la paz realizados por la propia iglesia católica peruana.

“Me uno a los obispos peruanos para decir no a la violencia, venga de donde venga, no más muertes. La violencia extingue la esperanza de encontrar una solución justa a los problemas”, expresó Jorge Mario Bergoglio.

Crisis en Perú

Las manifestaciones en Perú comenzaron en diciembre, tras la detención del ex mandatario Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia, en una acción que fue abortada por el Parlamento, que aprobó su vacancia. En su reemplazo asumió el mando la vicepresidenta Dina Boluarte.

Inicialmente las manifestaciones solo se habían concentrado en la parte sur de Perú, bastión electoral del ex presidente Castillo, pero posteriormente se movilizaron hacia otros sectores.

Durante el viernes las protestas alcanzaron una mayor intensidad en la capital Lima, con diversos enfrentamientos entre manifestantes y la policía. También se registraron incendios de algunos edificios y casas.

Otro punto clave en la crisis es la Universidad Mayor de San Marcos, donde los uniformados concretaron el desalojo de un grupo de personas -apoyadas por estudiantes universitarios- que se habían instalado en el lugar.