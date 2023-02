FOTOS – La reaparición de Ju-ae, la hija de Kim Jong-un que Dennis Rodman dio a conocer al mundo

8 de Febrero de 2023

La niña, cuyo nombre fue develado por la ex estrella de la NBA en una entrevista, volvió a acompañar a su padre en un evento militar.

Compartir

Durante este martes 7 de febrero, los altos rangos militares de Corea del Norte organizaron un banquete donde los invitados de honor eran el líder del gobierno Kim Jong-un, su esposa Ri Sol-ju y una pequeña niña que se llevó los aplausos y todas las miradas ahora que se conocen detalles de este evento en el país asiático.

De acuerdo a medios internacionales que siguen la carrera del gobernante, la comida por el aniversario 75 de la fundación del Ejército Popular de Corea (KPA) marcó la reaparición de Kim Ju-ae, quien se cree es su segunda hija y la más querida por el clan familiar.

Fuente: KPA.

Actualmente tendría nueve o 10 años y es ubicada en la historia como posible sucesora del trono por las apariciones públicas que ha tenido junto a las fuerzas armadas norcoreanas.

En 2022, Kim Ju-ae tuvo sus dos primeras presentaciones ante el mundo en medio de eventos de material nuclear, uno de los principales objetivos que tiene la administración de Kim Jong-un, quien tendría dos hijos más. El mayor de unos 12 años y otra niña que habría nacido durante 2017 en Pyongyang.

Este gesto es considerado importante, pues hablaría del giro que podría tomar la dinastía que gobierna Corea del Norte al considerar una mujer como una eventual líder en el futuro de la nación.

La revelación de Dennis Rodman sobre Corea del Norte

El nombre de Kim Ju-ae se conoce después de la visita del ex basquetbolista estadounidense Dennis Rodman a Corea del Norte en 2013. En esa ocasión, la ex figura de los Detroit Pistons y los Chicago Bulls de la NBA desclasificó en una entrevista con el diario inglés The Guardian que había estado con la recién nacida hija de Kim Jong-un.

“Cogí en brazos a su bebé Ju-ae y hablé con la señora Ri. Él es un buen padre y tiene una familia preciosa. Comimos y bebimos juntos en muchas ocasiones y hablamos de nuestros planes para jugar un histórico partido de baloncesto entre Corea del Norte y Estados Unidos, así como maneras para poder desarrollar su equipo de baloncesto”, dijo el “Gusano” en su segunda visita a la península.

Rodman asegura públicamente ser amigo del líder norcoreano, quien lo llamó para conocer el país por su afición al básquetbol y, en especial, por la NBA. De hecho, según una serie de testimonios que estudian la vida de Kim Jong-un, en primera instancia habría buscado a la leyenda Michael Jordan, quien rechazó la invitación.