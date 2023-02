El Pentágono duda: últimos ovnis derribados podrían tener origen extraterrestre

13 de Febrero de 2023

En una conferencia de prensa citada a la hora del Super Bowl, las FF. AA. de Estados Unidos informaron de una situación que ha repercutido a nivel internacional.

Compartir

Las especulaciones en torno a lo que ocurre en el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá se han tomado los diferentes medios internacionales. En una conferencia de prensa convocada a la misma hora que el Super Bowl, evento que presenciaron más de 150 millones de personas por televisión con Rihanna en el entretiempo, el Pentágono intentó explicar la destrucción de un objeto volador no identificado (OVNI).

En la cita, el general Glen David VanHerck, quien lidera el Comando Norte de la Fuerza Aérea del país más poderoso del mundo, fue consultado si estos ovnis que han sido sorprendidos en territorio norteamericano durante los últimos días tienen un origen extraterrestre.

“¿Han descartado alienígenas? Si es así, ¿por qué lo han hecho?”, fue el cuestionamiento que presentó una periodista del New York Times.

“Gracias por la pregunta. Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla… Por algo los estamos llamando objetos y no globos“, dijo el oficial en una respuesta que ha repercutido en el mundo.

“No soy capaz de categorizar cómo se mantienen en el aire. Podría tratarse de un tipo de globo gaseoso dentro de una estructura o podría ser algún tipo de sistema de propulsión”, agregó VanHerck.

Aumenta la detección de ovnis

Frente al descubrimiento de ovnis en el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá, la subsecretaria de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos intentó enfriar la batahola que han generado las declaraciones del representante del Pentágono.

“Hemos estado examinando más de cerca nuestro espacio aéreo, incluyendo la mejora de nuestros radares. Esto se podría explicar como un aumento de detección y no como un aumento de frecuencia“, respondió Melissa Dalton.

El viernes, un caza F-22 de la armada estadounidense derribó un objeto en Alaska. El sábado cayó otro en Yukón, Canadá. El último fue enviado a tierra por el Ejército estadounidense en el Lago Huron, Michigan.