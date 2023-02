VIDEO – Embarazo y solo hits: todo lo que dejó el show de Rihanna en el Super Bowl

13 de Febrero de 2023

Rihanna volvió a los escenarios la noche del domingo impactando a todos con la noticia de su segundo embarazo.

Robyn Rihanna Fenty, conocida simplemente como Rihanna, fue la protagonista del show de medio tiempo en la 57ª edición del Super Bowl de Estados Unidos.

Fue pasadas las 22:00 horas cuando la cantante originaria de Barbados apareció en la cancha del State Farm Stadium en la ciudad de Glendale, Arizona, concretando su regreso a los escenarios.

Pero más allá de su espectáculo, desde el primer minuto se encendió la gran duda de los fanáticos: ¿Rihanna está embarazada nuevamente?

“Bitch Better Have My Money” fue el tema con el que Rihanna dio inicio a poco más de 13 minutos de show, donde hizo un repaso a su extenso catálogo musical en el que no solo bailó, sino que también cantó por los aires.

“Where Have You Been“, “We Found Love“, “Rude Boy“, “Work“, “Pour It Up” y “Umbrella” fueron algunos de los éxitos que interpretó junto a un coordinado cuerpo de baile.

El show lo cerró con la popular “Diamonds“, mientras Rihanna se elevaba en una plataforma con los fuegos artificiales de fondo. A esa altura, la duda continuaba: ¿Está nuevamente embarazada?

En redes sociales, su actuación fue ampliamente comentada y solo después de su aparición en el Super Bowl, ya se habían contabilizado más de dos millones de publicaciones entorno a la cantante.

En la cuenta oficial de la NFL, el video del show de Rihanna en el Super Bowl supera los 6,5 millones de visualizaciones a ocho horas de su lanzamiento.

Rihanna está embarazada

Minutos después de finalizado el show, uno de los representantes de Rihanna confirmó lo que todo el mundo se estaba preguntando la noche del domingo: la cantante espera su segundo hijo junto a A$AP Rocky.

La noticia llega nueve meses después de que diera a luz a su primer hijo junto al rapero y periodistas estadounidenses aseguran que la intérprete no sabía de su estado cuando firmó para protagonizar el show de medio tiempo en la final del fútbol americano.

Hace unos días, durante una entrevista, Rihanna fue consultada por si pensaba llevar a algún artista invitado a su show en el Super Bowl. En ese entonces respondió que tenía en mente un invitado pero que habría que esperar al domingo.

Evidentemente, durante su presentación, la cantante estuvo sola durante los poco más de 13 minutos que duró el espectáculo, por lo que, claramente, se refería al hijo que viene en camino.