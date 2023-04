Cazadora de estrellas: la primera chilena y latinoamericana que hizo historia en la NASA

18 de Abril de 2023

Carina Letelier fue destacada en Estados Unidos por un registro inédito para el continente.

Una fotografía que registró a una estrella mientras intentaba retratar auroras boreales en Islandia a fines de marzo, específicamente en el Círculo Polar Ártico, posicionó a la chilena Carina Letelier como la primera latinoamericana en conseguir una publicación en la reconocida sección Astronomy Picture of the Day de la NASA.

La imagen captada en suelo europeo (foto principal) fue titulada el 27 de marzo como “Aurora Over Artic Henge” en un hecho histórico para el continente.

“La estrella polar Polaris es realmente visible en la parte superior del cuadro. También son visibles constelaciones, incluida la Osa Mayor a la izquierda, y el Cazador (Orión) en la parte inferior derecha. La búsqueda fue exitosa, el cielo se iluminó con auroras brillantes y memorables que brillaron con colores asombrosos que incluyen rojo, rosa, amarillo y verde”, detalló la NASA en esta publicación inédita para la astrofotografía.

Letelier, quien es ingeniera civil industrial y ahora se dedica a esta profesión que partió desarrollando en el Cajón del Maipo, explica el esfuerzo que ha dedicado para conseguir este reconocimiento internacional que muy pocas mujeres han logrado según los especialistas.

Cazadora de estrellas

“Publicar ‘la foto del día’ en los archivos de la NASA es saber que esa imagen que tomé, tras mucho esfuerzo y planificación, quedará para siempre registrada ahí. Ese registro servirá también para que muchas otras personas que quizás piensan que nunca cambiarán o saldrán de su zona de confort para perseguir metas tan desafiantes como ésta, se animen a hacerlo. Y digo eso porque en verdad pienso que todos podemos ser cazadores de estrellas”, explicó Letelier en el portal Ciencia en Chile.

“Un día me di cuenta de que quería hacer algo diferente con mi vida. Al mismo tiempo, casi de casualidad me topé con una cámara réflex que tenía tirada por ahí y quise darle alguna utilidad. A eso se sumó que en las noticias dijeron que habría una lluvia de estrellas, así que sin pensarlo mucho partí al Cajón del Maipo a tomar fotos. Y aunque esa vez que fui, y las veces posteriores, no tomé nada bueno, me interesó aprender. Y así lo fui haciendo, de modo autodidacta”, complementó.

Letelier quiere extender su éxito detrás de la cámara en alguna plataforma con más visibilidad. “Me gustaría llegar con algún proyecto a la portada de NatGeo o trabajar con ellos, o desarrollar documentales para Netflix. Siempre pensando en la divulgación como un medio para contribuir a la sociedad y, en todo momento, poniendo en perspectiva lo pequeños que somos dentro del Universo”, cerró.