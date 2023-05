Tina Turner muere a los 83 años

24 de Mayo de 2023

Hace ocho años, la artista había sido diagnosticada con un cáncer intestinal que posteriormente la hizo necesitar un trasplante de riñón.

La legendaria cantante Tina Turner murió este miércoles 24 de mayo a la edad de 83 años debido a un un cáncer intestinal.

Recordemos que el año 2013 Tina Turner se retiró de los escenarios y en el 2016 fue diagnosticada con un cáncer que la hizo necesitar un trasplante de riñón el 2017.

Según informaron sus representantes a medios internacionales, “la reina del rock” falleció en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, indicó su manager Peter Lindbergh, a través de las redes sociales de la artista.

La destacada cantante deja un largo legado musical, gracias a una brillante carrera, que incluye la canción “What’s Love Got to Do It” con el que obtuvo varios premios Grammy.