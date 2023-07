Las drásticas medidas tomadas por el teleférico de Guayaquil tras filtración de video sexual

18 de Julio de 2023

A través de redes sociales, se filtró el video de cuatro minutos, donde aparece la pareja a bordo del transporte público de la ciudad ecuatoriana.

Un escándalo de proporciones se produjo en Ecuador luego que una joven pareja fuera descubierta teniendo relaciones sexuales en un teleférico de la ciudad de Guayaquil.

“Señores usuarios de la cabina 117, les recuerdo que están siendo monitoreados por las cámaras de seguridad, en la siguiente estación serán desembarcados por personal de seguridad”, dijo un funcionario por el altavoz en medio de la escena.

Posterior a ello, y a través de redes sociales, se filtró el video sexual, de cuatro minutos, donde aparece el hombre y la mujer a bordo del transporte público Aerovía del Consorcio Aerosuspendido Guayaquil.

Qué pasó con el teleférico de Guayaquil tras el video sexual

La difusión del video sexual, que tiene fecha el 24 de junio de 2023, generó cuestionamientos debido al proceso interno que tienen los trabajadores del transporte público de la empresa en Guayaquil al enfrentarse a una situación así.

Según informó el medio Caracol TV, los trabajadores del teleférico que difundieron el video fueron despedidos, acusados de publicar el material íntimo a través de Whatsapp y TikTok.

Desde la empresa a cargo emitieron un comunicado rechazando cualquier acto que atente “contra la moral y las buenas costumbres”.

Junto a ello, afirmaron que activaron los protocolos internos y que la situación solo representa un hecho aislado.

También destacaron que el teleférico se considera un espacio público a efectos legales, lo que implicaría penas severas para la pareja involucrada.

“Tuve que cerrar mis redes sociales”

“Tuve que cerrar mis cuentas de Facebook, pero luego me llené de fuerzas y mucho valor. No hay que darse por vencidos, porque hoy me pasó a mí y mañana quién sabe a quien”, dijo la protagonista del video en una publicación de la plataforma TikTok.

Además, pidió que se detengan los comentarios que ha recibido en los últimos días y agradeció las muestras de apoyo.

“No estoy muerta. (…) Gracias a las personas que me ha brindado su apoyo total en todo este proceso que no ha sido fácil para mí y para mis familiares“, dijo la mujer, según consigna el medio El Tiempo.