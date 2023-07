Alza de precios, bombardeos y derecho: así respondió Gabriel Boric a las críticas de Lula da Silva

19 de Julio de 2023

El presidente detuvo unos minutos su gira por Europa para enfrentar los cuestionamientos que le dedicó el mandatario brasileño.

Compartir

Minutos antes de trasladarse hacia Francia, el presidente Gabriel Boric se dio un tiempo para responder a los cuestionamientos que realizó su par de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva, después de que el mandatario condenara enérgicamente el desarrollo de la guerra de Rusia y Ucrania junto con el bloqueo y las sanciones que aplica Estados Unidos a otras naciones por sus conflictos internacionales.

Esta posición que ha tomado el jefe de Estado en sus participaciones en el extranjero, son consideradas una estrategia para distanciarse de los gobiernos de izquierda que no han sido tan categóricos en rechazar la invasión rusa y las dictaduras que rigen en el mundo, independiente del color político a las que pertenezcan.

Frente a este posicionamiento de Boric, Lula respondió y apeló a la juventud del chileno. “Todos sabemos lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Todos sabemos lo que piensa América Latina. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con la visión que él tiene”, sostuvo el brasileño.

“Posiblemente, la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que un joven sea más ansioso, más apresurado. Pero así es como suceden las cosas. Yo ya tuve la prisa de Boric, pero no se trata solo del interés de Brasil. Por tanto ni todo el mundo concuerda con nosotros ni todo el mundo tienen la misma prisa ni la misma visión”, agregó el presidente de Brasil.

La respuesta de Boric a Lula da Silva

Ante estas declaraciones de Lula da Silva, el presidente Gabriel Boric indicó que “la cumbre CELAC-UE no se realizaba hace ocho años, por lo tanto creo que era la primera cumbre para muchos mandatarios y mandatarias”.

“Yo tengo un respeto infinito y mucho cariño por Lula, pero si me preguntan ¿Quiere que termine la guerra?, sí quiero que termine. En eso tenemos que ser claros, en decir que esta es una guerra de agresión inaceptable, independiente, tal como dije en el discurso, de las posiciones que uno pueda tener respecto a las presidencias temporales de uno u otro país”, agregó.

A continuación, el mandatario chileno sostuvo que “lo importante es que seamos capaces de defender el derecho internacional a toda costa. Cuando un país agrede a otro, no olvidemos que el día de mañana podríamos ser nosotros. Por lo tanto ninguna potencia puede pasar por encima del derecho internacional violando su integridad territorial y, además, realizando la masacre que estamos viendo en estos tiempos con los misiles rusos”.

“Estos han destruido lugares importantes de la producción de granos y eso afecta directamente a nuestro país, hemos visto como aumentan los precios de alimentos y fertilizantes han influido en la inflación. Por supuesto queremos que termine la guerra, pero yo con Lula tengo respeto, cariño, no tenemos diferencias sustantivas en esto y no me cabe duda que ambos estamos por la paz”, agregó Boric.

Por último, Gabriel Boric aseguró que “no me siento ofendido” por las declaraciones de su par brasileño, sino que “me siento muy tranquilo. Las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él me dejó la mejor impresión”.

“Somos de la misma familia política y hoy podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional y en esto tenga la convicción de que tenemos que ser categóricos y claros, no podemos dejar ningún espacio a la duda y eso yo creo que es algo que a la larga y en los ojos de la historia, envejece bien”, cerró.