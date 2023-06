Volodímir Zelenski valora el respaldo de Gabriel Boric y cuestiona a la izquierda que no lo apoya

2 de Junio de 2023

El presidente de Ucrania elogió a su par chileno y se refirió a la ausencia de los políticos oficialistas que no estuvieron en la presentación que realizó en el Congreso.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dedicó algunos minutos de su agenda para agradecer el apoyo que ha recibido de su par chileno, Gabriel Boric, y para intentar acercar posturas con políticos sudamericanos de izquierda mientras enfrenta la guerra con Rusia. “Con Lula tenemos que hablar”, anunció antes de profundizar.

“América Latina puede elegir apoyar a quien quiera. Pero cualquier partido, comunista o no, me da igual, nadie puede quitarte tus derechos. Así es que sí, tenemos excelentes relaciones con Chile. Ahora bien, si para su presidente es difícil su postura por los partidos políticos, bueno, siempre me he preguntado en qué creen los partidos”, dijo el mandatario europeo al ser consultado por la ausencia de algunos políticos oficialistas durante su diálogo con el Congreso Nacional a principios de abril.

“¿Son diferentes sus niños de los nuestros? ¿Les gustaría que un cohete cayera en su casa? Lo dudo mucho. Francamente no me importa la nación, el color, o el partido. Tampoco creo en izquierdistas, derechistas o extremos. Son mentiras de los políticos para mantenerse en el poder, porque en el poder fluye el dinero”, lanzó Zelenski sobre este mismo tema en entrevista con Andrea Moletto, periodista de Radio Futuro.

“Ningún partido político. Cualquiera que sea su color, comunista o no comunista, puede atentar contra los derechos humanos. Esto es lo más importante que estamos defendiendo. Con Chile, como ya dije, tenemos buenas relaciones. Pienso que el fenómeno que estamos viendo es muy cínico, pero se encuentran personas adecuadas que, a pesar de sus colores políticos, no están interesados en saber… No se puede llegar a casa, abrazar a su hijo o hija y explicarle las cosas buenas que tiene que hacer, sin recordar que en Ucrania hay niños que se tienen que refugiar en los sótanos”, es parte de sus postulados.

Elogios de Zelenski a Boric

“Es un joven, con ideas progresistas y apoya a Ucrania. Estoy muy agradecido. Aunque hemos hecho peticiones a la mayoría de los parlamentos de América Latina, sólo he tenido la oportunidad de exponer en dos”, sostuvo Volodímir Zelenski sobre Gabriel Boric.

“De los asuntos de negociaciones hablaremos después, durante la guerra es muy importante saber la verdad y hay que apoyar la justicia. Con Chile estamos bien. También tuve encuentros con el parlamento mexicano y nos ha apoyado siempre Guatemala. No quiero acusar a ninguno de los países latinoamericanos, pero estamos defendiendo nuestra libertad y no quiero ser indiscreto”, complementó el líder de Ucrania.