Las pruebas contra Donald Trump por intentar alterar el resultado de las elecciones en Georgia

16 de Agosto de 2023

La fiscalía indicó que el ex mandatario y otros 18 asesores se unieron en una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

La justicia de Estados Unidos imputó a Donald Trump por intentar anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia donde perdió ante Joe Biden por un estrecho margen.

Según reveló CNN, los fiscales del caso indicaron que Trump y otros 18 asesores del ex mandatario, “se unieron a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones”.

De esta forma, el gran jurado en el condado de Fulton, en Georgia, aprobó la presentación de 41 cargos contra el ex presidente y sus asesores, entre los que se encuentran su ex abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su ex jefe de gabinete, Mark Meadows.

“Un informe amplio, complejo, detallado, pero irrefutable, sobre el fraude en las elecciones presidenciales que tuvo lugar en Georgia está casi terminado y será presentado por mí en una importante Conferencia de Prensa a las 11:00 A.M. el lunes de la próxima semana en Bedminster, Nueva Jersey. Basado en los resultados de este Informe CONCLUSIVO, todos los cargos deben ser retirados contra mí y otros – ¡Habrá una EXONERACIÓN completa! Nunca persiguieron a los que amañaron las elecciones. Sólo persiguieron a los que lucharon por encontrar a los DEFRAUDADORES”, escribió Trump en la red social Truth Social tras el anuncio de la imputación.

Los nuevos cargos que se le imputan a Donald Trump

A los cargos que anteriormente se le imputan a Trump por intentar cambiar el resultado final de las elecciones presidenciales de 2020, hechos que posteriormente se tradujeron en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos, esta semana se sumaron los cargos del estado de Georgia.

En esta oportunidad, estos se centran en acusaciones de extorsión para violar la ley de Georgia contra el crimen organizado, con el objetivo de alterar ilegalmente los resultados de las elecciones para beneficiar a Trump.

Según reveló la fiscalía, a través de una llamada telefónica, Donald Trump instó a encontrar 11.780 votos adicionales para superar a Biden.

La fiscal Fani Willis, a cargo del caso, planea comenzar el juicio contra Trump y los otros acusados en un plazo de seis meses.