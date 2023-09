El Pentágono lanza sitio web para ver videos desclasificados de ovnis

6 de Septiembre de 2023

La plataforma contará con reportes, fotografías, videos y resoluciones sobre distintos casos, algunos de ellos con explicación y otros inconclusos.

El Pentágono lanzó recientemente un sitio web, que se conoce bajo el nombre de Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), donde irá publicando videos y archivos relacionados a objetos voladores no identificados (OVNIS).

La plataforma ya está disponible y, hasta el momento, cuenta con ocho registros e irá también agregando reportes, fotografías, videos y resoluciones sobre distintos casos, algunos de ellos con explicación y otros inconclusos.

La iniciativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos también incluye una sección para que empleados gubernamentales y militares relaten sus propias experiencias o avistamientos que han presenciado.

El lanzamiento de este sitio web sobre ovnis ocurre a un mes y medio de que en el Capitolio declararan militares retirados sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI), asegurando que esto es materia de seguridad nacional y las distintas administraciones de Estados Unido ha mantenido un secretismo excesivo al respecto.

Entre ellos se encontraba David Grusch, un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien aseguró que autoridades esconden restos biológicos no humanos recuperados desde objetos voladores no identificados.

Dichas declaraciones fueron descartadas por el Pentágono, de manera rotunda.

¿Cómo ver los videos de ovnis en este sitio web?

Para poder acceder a los distintos videos de ovnis que existen en este sitio web, debes seguir las siguientes instrucciones: