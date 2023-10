Rompió un récord: murió Dorothy Hoffner, la mujer de 104 años que se lanzó en paracaídas

Dorothy Hoffner, la mujer de 104 años que se lanzó en paracaídas a 4.000 metros de altura hace solo algunos días, falleció recientemente mientras dormía en la residencia para adultos mayores de Brookdale Lake View.

La triste noticia fue confirmada por su amigo cercano Joe Connant, destacándola por su espíritu “indomable e insaciable“.

El deceso de Dorothy se produjo el pasado 9 de octubre, ocho días después de que realizará la hazaña y cumplir su sueño. De hecho, ya se estaba preparando para su próximo desafío: volar en un globo aerostático, el cual no alcanzó a concretar.

El salto en paracaídas de la mujer de 104 años, ocurrido en Skydive Chicago, en Estados Unidos, batió la marca que se había registrado en mayo de 2022 por la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, de 103 años.

Pese a que el registro dio la vuelta al mundo, sus familiares más cercanos aclararon que ella no quería batir ningún récord, sino que solo buscaba cumplir uno de sus sueños.

Joe Connant, amigo de Dorothy Hoffner, buscará que el salto en paracaídas de la mujer de 104 años logre ser registrado en el libro Guinness, pero dicho proceso podría tardar, incluso, varios años.

It’s not every day that you hear about a centenarian jumping out of a plane, but at 104 years old, Dorothy Hoffner took a leap of faith and went skydiving.



