Javier Milei anuncia sistema de obras públicas “a la chilena” en Argentina

23 de Noviembre de 2023

El presidente electo explicó que la medida se debe que "no tenemos plata", por lo que recurrirá al sector privado.

Compartir

“Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena“, aseguró el presidente electo de Argentina, Javier Milei, cuando se le preguntó por el modelo de obras públicas que implementará durante su mandato.

El líder de La Libertad Avanza fue entrevistado por el periodista Alejandro Fantino, ocasión en la que afirmó que “nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado“, planteó.

Explicó que su sistema “a la chilena” comienza por “recortar la obra pública y llevándola a cero. Y las que están en curso las licitamos“.

Cuando el periodista le preguntó por el mecanismo que tendrían los intendentes (alcaldes) para costear las obras en sus comunas, Milei no dudó en señalar: “Que busquen la forma de financiarlas“.

“Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena“, reiteró, y explicó que aquello significa en la práctica que “el Estado dará un paso al costado en la construcción de obras públicas“.

Milei buscará equilibrio fiscal para Argentina en 2024

Ante la insistencia del periodista, quien le consultó si el modelo se aplicaría “sea donde sea”, Javier Milei le respondió que “no hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiperinflación con el 95% de pobres“.

Decidido a que el 2024 termine “con equilibrio fiscal”, el presidente electo de Argentina aseguró que “ministro que me gasta más, lo echo“.

Tras conocerse su victoria ante Sergio Massa, el líder libertario recalcó que realizará cambios “drásticos” y que no hay lugar para el “gradualismo” o para la “tibieza”.

Javier Milei asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre, en una ceremonia a la que asistirá el presidente chileno, Gabriel Boric.