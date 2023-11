Después de 54 días: Hamás libera a Mia Schem, joven de origen chileno

30 de Noviembre de 2023

La liberación de la joven ocurrió en el séptimo día de la tregua entre Israel y Hamás.

Tras 54 días secuestrada, Mia Schem fue liberada junto a otra joven israelí en medio de la tregua entre Hamás e Israel.

La mujer de 21 años, nieta de un chileno, fue capturada el pasado 7 de octubre por el grupo terrorista palestino tras asistir al festival Supernova en las afueras de Kibutz Reim, frontera con la Franja de Gaza.

Las imágenes de la liberación de las jóvenes fueron compartidas hoy a través de los medios israelíes, en donde se puede ver a la mujer de origen chileno siendo trasladada a un vehículo en medio de los gritos de ciudadanos palestinos.

La noticia fue confirmada por el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien detalló a través de sus redes sociales que Mia Schem fue liberada hoy y que fue llevada a la Cruz Roja.

“La secuestrada de origen chileno Mia Schem acaba de ser liberada, en medio de una multitud palestina gritando en su contra. Su rostro dice todo. Diversos testimonios de los secuestrados han revelado las horribles condiciones y el maltrato físico y sicológico que recibieron de sus captores palestinos” escribió a través de X.

El secuestro de Mia Schem se confirmó luego de que Hamás difundiera un video donde aparecía recibiendo atención médica debido a las heridas que sufrió en medio del ataque durante el festival de música al que había asistido.

En el mismo registro, señaló que “me operaron de la mano en el hospital (de Gaza) durante tres horas. Me están cuidando, me dan medicinas, todo va bien. Solo pido que me lleven a casa lo antes posible con mis padres, con mis hermanos. Que me saquen de aquí lo antes posible. Por favor”.