VIDEO – El desesperado llamado de la familia de Mia Schem: “Le ruego al Presidente de Chile ayudarnos”

22 de Octubre de 2023

A través de un video, solicitaron ayuda para recuperar a la joven, recalcando que "no es un tema político" sino que de "humanidad y derechos civiles".

La familia de Mia Schem, nieta de chileno que fue secuestrada por Hamás el pasado 7 de octubre, realizó un desesperado llamado al presidente Gabriel Boric para que los ayude a recuperarla con vida.

En un video difundido en redes sociales, Guillermo Zeev, el abuelo chileno de la joven que participaba de un festival de música cuando fue capturada por el grupo terrorista, comenzó señalando que “nací en Chile, mi padre está enterrado ahí, mis raíces están profundamente en Chile, eduqué a mis ojos y nietos a amar la cultura, comida y folklore chileno, y estoy muy orgulloso de eso”.

Seguido a él vino el turno de la prima de Mia Schem, quien indicó que “tenemos la misma edad y somos muy buenas amigas, no me puedo imaginar lo que le está pasando ahí. Hace una semana que no recibimos nuevas noticias sobre su situación médica, solo sabemos que necesita ayuda urgente ahora”.

Esto, en alusión a que luego del primer video difundido sobre la joven, lo que confirmó que se encuentra con vida, pero también se pudo apreciar que durante su secuestro fue herida y sometida a una operación, de la cual se está recuperando.

“Por favor se lo pido, si pueden ayudar a Mia. No es un tema político, es un tema de humanidad y derechos civiles“, dijo la prima de la nieta de Zeev.

Por último, vinieron las palabras de la madre de Mia Schem, Karen Schem, quien insistió en que su hija “necesita ayuda médica, de corazón de madre a corazón de madre, mi bebé me necesita“.

“Ella tiene miedo, ella está sola, ella tiene dolor y creo en la bondad de este mundo”, agregó, para luego dirigirse directamente a Gabriel Boric.

“Le ruego al Presidente de Chile que nos ayude y nos brinde ayuda”, finalizó.